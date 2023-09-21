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Алиев принес Путину извинения из-за гибели российских миротворцев - РИА Новости, 21.09.2023
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12:36 21.09.2023 (обновлено: 12:57 21.09.2023)
https://ria.ru/20230921/izvineniya-1897748478.html
Алиев принес Путину извинения из-за гибели российских миротворцев
Алиев принес Путину извинения из-за гибели российских миротворцев - РИА Новости, 21.09.2023
Алиев принес Путину извинения из-за гибели российских миротворцев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре с Владимиром Путиным принес извинения в связи с гибелью российских миротворцев в Карабахе, заявили в... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T12:36
2023-09-21T12:57
россия
ситуация в нагорном карабахе
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре с Владимиром Путиным принес извинения в связи с гибелью российских миротворцев в Карабахе, заявили в пресс-службе Кремля."Алиев принес извинения и выразил глубокие соболезнования по поводу трагической гибели в Карабахе 20 сентября военнослужащих российского миротворческого контингента. Подчеркнуто, что будет проведено самое тщательное расследование произошедшего и все виновные понесут должное наказание", — говорится в сообщении.Генеральные прокуратуры России и Азербайджана находятся в тесном контакте.Алиев также выразил готовность оказать материальную помощь семьям погибших. Разговор состоялся по инициативе азербайджанской стороны, отметили в Кремле.Накануне автомобиль с российскими миротворцами обстреляли в районе населенного пункта Джанятаг в Нагорном Карабахе, военные погибли.
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россия, ситуация в нагорном карабахе
Россия, Ситуация в Нагорном Карабахе
Алиев принес Путину извинения из-за гибели российских миротворцев

Алиев принес Путину извинения из-за гибели российских миротворцев в Карабахе

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкБронетранспортер БТР-82А российского миротворческого контингента на одной из улиц в городе Лачин (Бердзор)
Бронетранспортер БТР-82А российского миротворческого контингента на одной из улиц в городе Лачин (Бердзор) - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Бронетранспортер БТР-82А российского миротворческого контингента на одной из улиц в городе Лачин (Бердзор). Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре с Владимиром Путиным принес извинения в связи с гибелью российских миротворцев в Карабахе, заявили в пресс-службе Кремля.
«
"Алиев принес извинения и выразил глубокие соболезнования по поводу трагической гибели в Карабахе 20 сентября военнослужащих российского миротворческого контингента. Подчеркнуто, что будет проведено самое тщательное расследование произошедшего и все виновные понесут должное наказание", — говорится в сообщении.
Генеральные прокуратуры России и Азербайджана находятся в тесном контакте.
Алиев также выразил готовность оказать материальную помощь семьям погибших.
Разговор состоялся по инициативе азербайджанской стороны, отметили в Кремле.
Накануне автомобиль с российскими миротворцами обстреляли в районе населенного пункта Джанятаг в Нагорном Карабахе, военные погибли.
Автомобиль, пострадавший в результате обстрела в Степанакерте - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
При обстрелах в Карабахе погибли около 200 человек, сообщили СМИ
20 сентября, 22:22
 
РоссияСитуация в Нагорном Карабахе
 
 
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