https://ria.ru/20230921/izvineniya-1897748478.html

Алиев принес Путину извинения из-за гибели российских миротворцев

Алиев принес Путину извинения из-за гибели российских миротворцев - РИА Новости, 21.09.2023

Алиев принес Путину извинения из-за гибели российских миротворцев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре с Владимиром Путиным принес извинения в связи с гибелью российских миротворцев в Карабахе, заявили в... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T12:36

2023-09-21T12:36

2023-09-21T12:57

россия

ситуация в нагорном карабахе

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре с Владимиром Путиным принес извинения в связи с гибелью российских миротворцев в Карабахе, заявили в пресс-службе Кремля."Алиев принес извинения и выразил глубокие соболезнования по поводу трагической гибели в Карабахе 20 сентября военнослужащих российского миротворческого контингента. Подчеркнуто, что будет проведено самое тщательное расследование произошедшего и все виновные понесут должное наказание", — говорится в сообщении.Генеральные прокуратуры России и Азербайджана находятся в тесном контакте.Алиев также выразил готовность оказать материальную помощь семьям погибших. Разговор состоялся по инициативе азербайджанской стороны, отметили в Кремле.Накануне автомобиль с российскими миротворцами обстреляли в районе населенного пункта Джанятаг в Нагорном Карабахе, военные погибли.

https://ria.ru/20230920/karabakh-1897669531.html

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россия, ситуация в нагорном карабахе