https://ria.ru/20230921/izvineniya-1897748478.html
Алиев принес Путину извинения из-за гибели российских миротворцев
Алиев принес Путину извинения из-за гибели российских миротворцев - РИА Новости, 21.09.2023
Алиев принес Путину извинения из-за гибели российских миротворцев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре с Владимиром Путиным принес извинения в связи с гибелью российских миротворцев в Карабахе, заявили в... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T12:36
2023-09-21T12:36
2023-09-21T12:57
россия
ситуация в нагорном карабахе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/01/1587111232_0:209:3072:1937_1920x0_80_0_0_263608bc487e500986856e683f40638b.jpg
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре с Владимиром Путиным принес извинения в связи с гибелью российских миротворцев в Карабахе, заявили в пресс-службе Кремля."Алиев принес извинения и выразил глубокие соболезнования по поводу трагической гибели в Карабахе 20 сентября военнослужащих российского миротворческого контингента. Подчеркнуто, что будет проведено самое тщательное расследование произошедшего и все виновные понесут должное наказание", — говорится в сообщении.Генеральные прокуратуры России и Азербайджана находятся в тесном контакте.Алиев также выразил готовность оказать материальную помощь семьям погибших. Разговор состоялся по инициативе азербайджанской стороны, отметили в Кремле.Накануне автомобиль с российскими миротворцами обстреляли в районе населенного пункта Джанятаг в Нагорном Карабахе, военные погибли.
https://ria.ru/20230920/karabakh-1897669531.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/01/1587111232_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_9e00a0f17db2ab30f8c4c30e6af451a2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ситуация в нагорном карабахе
Россия, Ситуация в Нагорном Карабахе
Алиев принес Путину извинения из-за гибели российских миротворцев
Алиев принес Путину извинения из-за гибели российских миротворцев в Карабахе