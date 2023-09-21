https://ria.ru/20230921/grossi-1897684203.html

Гросси ушел от ответа на вопрос о том, кто обстреливает ЗАЭС

Гросси ушел от ответа на вопрос о том, кто обстреливает ЗАЭС - РИА Новости, 21.09.2023

Гросси ушел от ответа на вопрос о том, кто обстреливает ЗАЭС

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси ушел от ответа на вопрос о том, кто обстреливает Запорожскую АЭС. РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T01:43

2023-09-21T01:43

2023-09-21T01:43

в мире

рафаэль гросси

магатэ

запорожская аэс

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ООН, 21 сен - РИА Новости. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси ушел от ответа на вопрос о том, кто обстреливает Запорожскую АЭС. "Мы не судьи. <...> Мы должны смотреть на отдельные эпизоды или на то, как происходят факты. Мы постараемся дать оценку на данный момент. До этого мы не смогли этого сделать", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, кто виновен в обстрелах станции. Гросси напомнил, что МАГАТЭ не располагало соответствующим мандатом для политических оценок. "Мы должны быть технически уверены в том, что можем сказать", - добавил глава МАГАТЭ.

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, рафаэль гросси, магатэ, запорожская аэс