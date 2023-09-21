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Гросси ушел от ответа на вопрос о том, кто обстреливает ЗАЭС - РИА Новости, 21.09.2023
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01:43 21.09.2023
https://ria.ru/20230921/grossi-1897684203.html
Гросси ушел от ответа на вопрос о том, кто обстреливает ЗАЭС
Гросси ушел от ответа на вопрос о том, кто обстреливает ЗАЭС - РИА Новости, 21.09.2023
Гросси ушел от ответа на вопрос о том, кто обстреливает ЗАЭС
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси ушел от ответа на вопрос о том, кто обстреливает Запорожскую АЭС. РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T01:43
2023-09-21T01:43
в мире
рафаэль гросси
магатэ
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ООН, 21 сен - РИА Новости. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси ушел от ответа на вопрос о том, кто обстреливает Запорожскую АЭС. "Мы не судьи. &lt;...&gt; Мы должны смотреть на отдельные эпизоды или на то, как происходят факты. Мы постараемся дать оценку на данный момент. До этого мы не смогли этого сделать", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, кто виновен в обстрелах станции. Гросси напомнил, что МАГАТЭ не располагало соответствующим мандатом для политических оценок. "Мы должны быть технически уверены в том, что можем сказать", - добавил глава МАГАТЭ.
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в мире, рафаэль гросси, магатэ, запорожская аэс
В мире, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Запорожская АЭС
Гросси ушел от ответа на вопрос о том, кто обстреливает ЗАЭС

Гросси ушел от ответа на вопрос о том, кто обстреливает Запорожскую АЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЭнергоблоки Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Энергоблоки Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Энергоблоки Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
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ООН, 21 сен - РИА Новости. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси ушел от ответа на вопрос о том, кто обстреливает Запорожскую АЭС.
«
"Мы не судьи. <...> Мы должны смотреть на отдельные эпизоды или на то, как происходят факты. Мы постараемся дать оценку на данный момент. До этого мы не смогли этого сделать", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, кто виновен в обстрелах станции.
Гросси напомнил, что МАГАТЭ не располагало соответствующим мандатом для политических оценок.
"Мы должны быть технически уверены в том, что можем сказать", - добавил глава МАГАТЭ.
 
В миреРафаэль ГроссиМАГАТЭЗапорожская АЭС
 
 
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