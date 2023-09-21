https://ria.ru/20230921/gosduma-1897786147.html

На учения НАТО Россия может ответить зеркально, заявили в Госдуме

На учения НАТО Россия может ответить зеркально, заявили в Госдуме - РИА Новости, 21.09.2023

На учения НАТО Россия может ответить зеркально, заявили в Госдуме

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов считает, что на учения НАТО и наращивание их усилий у границ России можно ответить зеркальными учениями. РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T14:52

2023-09-21T14:52

2023-09-21T14:56

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александр грушко

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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов считает, что на учения НАТО и наращивание их усилий у границ России можно ответить зеркальными учениями. "Бывшие натовские партнеры никогда особо не скрывали, кого они считают своим противником… сейчас не скрывая наращивание своих усилий в непосредственной близости от наших границ не может остаться без внимания и не останется без ответа… есть разные способы (ответа со стороны России) это зеркальные проведения учений, это боевое дежурство, полеты наших дальних бомбардировщиков", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24". Ранее на вопрос журналистов о высказывании замглавы МИД РФ Александр Грушко о том, что запланированные учения НАТО в 2024 году, крупнейшие со времен холодной войны, - это часть приготовления к военному столкновению с Россией и очередной шаг для дестабилизации ситуации в Европе, Картаполов ответил, что сейчас все учения НАТО так или иначе направлены против России. Также Картаполов положительно оценил идею возможного проведения совместных военных учений России с КНДР.

https://ria.ru/20230918/nelegaly-1896830640.html

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россия, европа, андрей картаполов, александр грушко, госдума рф, нато