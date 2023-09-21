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Госдума начала обсуждение цен на бензин в закрытом режиме

Госдума начала обсуждение цен на бензин в закрытом режиме - РИА Новости, 21.09.2023

Госдума начала обсуждение цен на бензин в закрытом режиме

Заседание Госдумы началось с обсуждения в закрытом режиме проблемы скачка цен на бензин и дизельное топливо, сообщил депутат Госдумы Михаил Матвеев (КПРФ). РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T12:26

2023-09-21T12:26

2023-09-21T12:41

госдума рф

россия

экономика

вячеслав володин

михаил матвеев

владимир путин

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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Заседание Госдумы началось с обсуждения в закрытом режиме проблемы скачка цен на бензин и дизельное топливо, сообщил депутат Госдумы Михаил Матвеев (КПРФ)."Заседание Госдумы началось с обсуждения в закрытом режиме проблемы скачка цен на бензин и дизельное топливо", - написал он в своем телеграм-канале.Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что важно выполнить поручение президента РФ Владимира Путина по решению проблемы высоких цен на горюче-смазочные материалы. По словам Володина, на сегодняшний день экспорт продовольствия занимает второе место, после топливо-энергетических товаров.

https://ria.ru/20230920/toplivo-1897562370.html

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госдума рф, россия, экономика, вячеслав володин, михаил матвеев, владимир путин, кпрф