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Госдума начала обсуждение цен на бензин в закрытом режиме
Госдума начала обсуждение цен на бензин в закрытом режиме - РИА Новости, 21.09.2023
Госдума начала обсуждение цен на бензин в закрытом режиме
Заседание Госдумы началось с обсуждения в закрытом режиме проблемы скачка цен на бензин и дизельное топливо, сообщил депутат Госдумы Михаил Матвеев (КПРФ). РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T12:26
2023-09-21T12:26
2023-09-21T12:41
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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Заседание Госдумы началось с обсуждения в закрытом режиме проблемы скачка цен на бензин и дизельное топливо, сообщил депутат Госдумы Михаил Матвеев (КПРФ)."Заседание Госдумы началось с обсуждения в закрытом режиме проблемы скачка цен на бензин и дизельное топливо", - написал он в своем телеграм-канале.Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что важно выполнить поручение президента РФ Владимира Путина по решению проблемы высоких цен на горюче-смазочные материалы. По словам Володина, на сегодняшний день экспорт продовольствия занимает второе место, после топливо-энергетических товаров.
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Госдума РФ, Россия, Экономика, Вячеслав Володин, Михаил Матвеев, Владимир Путин, КПРФ
Госдума начала обсуждение цен на бензин в закрытом режиме
ГД: заседание по вопросу цен на бензин началось в закрытом режиме