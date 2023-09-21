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Госдума начала обсуждение цен на бензин в закрытом режиме - РИА Новости, 21.09.2023
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12:26 21.09.2023 (обновлено: 12:41 21.09.2023)
https://ria.ru/20230921/gd-1897743913.html
Госдума начала обсуждение цен на бензин в закрытом режиме
Госдума начала обсуждение цен на бензин в закрытом режиме - РИА Новости, 21.09.2023
Госдума начала обсуждение цен на бензин в закрытом режиме
Заседание Госдумы началось с обсуждения в закрытом режиме проблемы скачка цен на бензин и дизельное топливо, сообщил депутат Госдумы Михаил Матвеев (КПРФ). РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T12:26
2023-09-21T12:41
госдума рф
россия
экономика
вячеслав володин
михаил матвеев
владимир путин
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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Заседание Госдумы началось с обсуждения в закрытом режиме проблемы скачка цен на бензин и дизельное топливо, сообщил депутат Госдумы Михаил Матвеев (КПРФ)."Заседание Госдумы началось с обсуждения в закрытом режиме проблемы скачка цен на бензин и дизельное топливо", - написал он в своем телеграм-канале.Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что важно выполнить поручение президента РФ Владимира Путина по решению проблемы высоких цен на горюче-смазочные материалы. По словам Володина, на сегодняшний день экспорт продовольствия занимает второе место, после топливо-энергетических товаров.
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госдума рф, россия, экономика, вячеслав володин, михаил матвеев, владимир путин, кпрф
Госдума РФ, Россия, Экономика, Вячеслав Володин, Михаил Матвеев, Владимир Путин, КПРФ
Госдума начала обсуждение цен на бензин в закрытом режиме

ГД: заседание по вопросу цен на бензин началось в закрытом режиме

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкАвтомобиль на автозаправочном комплексе
Автомобиль на автозаправочном комплексе - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Автомобиль на автозаправочном комплексе. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Заседание Госдумы началось с обсуждения в закрытом режиме проблемы скачка цен на бензин и дизельное топливо, сообщил депутат Госдумы Михаил Матвеев (КПРФ).
"Заседание Госдумы началось с обсуждения в закрытом режиме проблемы скачка цен на бензин и дизельное топливо", - написал он в своем телеграм-канале.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что важно выполнить поручение президента РФ Владимира Путина по решению проблемы высоких цен на горюче-смазочные материалы. По словам Володина, на сегодняшний день экспорт продовольствия занимает второе место, после топливо-энергетических товаров.
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Госдума РФРоссияЭкономикаВячеслав ВолодинМихаил МатвеевВладимир ПутинКПРФ
 
 
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