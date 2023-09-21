https://ria.ru/20230921/gagarina-1897835404.html

Названа причина переноса концерта Полины Гагариной в Омске

Названа причина переноса концерта Полины Гагариной в Омске - РИА Новости, 21.09.2023

Названа причина переноса концерта Полины Гагариной в Омске

Андрей Мухачев, pr-директор Полины Гагариной, раскрыл РИА Новости причину переноса концерта исполнительницы, запланированного на 16 октября в Омске на G-Drive... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T17:33

2023-09-21T17:33

2023-09-21T17:35

шоубиз

новости шоу-бизнеса

омск

полина гагарина

новости культуры

знаменитости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1a/1874355025_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_923a6fbf90245517402ccf8fce75e96b.jpg

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Андрей Мухачев, pr-директор Полины Гагариной, раскрыл РИА Новости причину переноса концерта исполнительницы, запланированного на 16 октября в Омске на G-Drive Арене. По его словам, шоу поставили на другую дату по просьбе Министерства спорта в связи с соревнованиями по фигурному катанию. "На 17-е октября встали соревнования фигуристов с трансляцией в федеральном эфире. Им нужно полностью перезалить весь лед после нашего концерта, а на это нужно не менее 48 часов, иначе он не застынет просто", — рассказал Мухачев.Он же отметил, что новую дату — 28 октября — согласовали с площадкой, а также отправили уведомление о переносе выступления всем, кто ранее приобрел билеты. Все они действительны на новую дату.

https://ria.ru/20230919/leningrad-1897234903.html

омск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Галина Соколова

Галина Соколова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

новости шоу-бизнеса, омск, полина гагарина, новости культуры, знаменитости