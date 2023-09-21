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Названа причина переноса концерта Полины Гагариной в Омске - РИА Новости, 21.09.2023
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Шоубиз
 
17:33 21.09.2023 (обновлено: 17:35 21.09.2023)
https://ria.ru/20230921/gagarina-1897835404.html
Названа причина переноса концерта Полины Гагариной в Омске
Названа причина переноса концерта Полины Гагариной в Омске - РИА Новости, 21.09.2023
Названа причина переноса концерта Полины Гагариной в Омске
Андрей Мухачев, pr-директор Полины Гагариной, раскрыл РИА Новости причину переноса концерта исполнительницы, запланированного на 16 октября в Омске на G-Drive... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T17:33
2023-09-21T17:35
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Андрей Мухачев, pr-директор Полины Гагариной, раскрыл РИА Новости причину переноса концерта исполнительницы, запланированного на 16 октября в Омске на G-Drive Арене. По его словам, шоу поставили на другую дату по просьбе Министерства спорта в связи с соревнованиями по фигурному катанию. &quot;На 17-е октября встали соревнования фигуристов с трансляцией в федеральном эфире. Им нужно полностью перезалить весь лед после нашего концерта, а на это нужно не менее 48 часов, иначе он не застынет просто&quot;, — рассказал Мухачев.Он же отметил, что новую дату — 28 октября — согласовали с площадкой, а также отправили уведомление о переносе выступления всем, кто ранее приобрел билеты. Все они действительны на новую дату.
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Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Омск, Полина Гагарина, Новости культуры, Знаменитости
Названа причина переноса концерта Полины Гагариной в Омске

Концерт Гагариной в Омске перенесли на другую дату из-за соревнований фигуристов

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПолина Гагарина
Полина Гагарина - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Андрей Мухачев, pr-директор Полины Гагариной, раскрыл РИА Новости причину переноса концерта исполнительницы, запланированного на 16 октября в Омске на G-Drive Арене.
По его словам, шоу поставили на другую дату по просьбе Министерства спорта в связи с соревнованиями по фигурному катанию.
«

"На 17-е октября встали соревнования фигуристов с трансляцией в федеральном эфире. Им нужно полностью перезалить весь лед после нашего концерта, а на это нужно не менее 48 часов, иначе он не застынет просто", — рассказал Мухачев.

Он же отметил, что новую дату — 28 октября — согласовали с площадкой, а также отправили уведомление о переносе выступления всем, кто ранее приобрел билеты. Все они действительны на новую дату.
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