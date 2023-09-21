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Названа причина переноса концерта Полины Гагариной в Омске
Названа причина переноса концерта Полины Гагариной в Омске - РИА Новости, 21.09.2023
Названа причина переноса концерта Полины Гагариной в Омске
Андрей Мухачев, pr-директор Полины Гагариной, раскрыл РИА Новости причину переноса концерта исполнительницы, запланированного на 16 октября в Омске на G-Drive... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T17:33
2023-09-21T17:33
2023-09-21T17:35
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Андрей Мухачев, pr-директор Полины Гагариной, раскрыл РИА Новости причину переноса концерта исполнительницы, запланированного на 16 октября в Омске на G-Drive Арене. По его словам, шоу поставили на другую дату по просьбе Министерства спорта в связи с соревнованиями по фигурному катанию. "На 17-е октября встали соревнования фигуристов с трансляцией в федеральном эфире. Им нужно полностью перезалить весь лед после нашего концерта, а на это нужно не менее 48 часов, иначе он не застынет просто", — рассказал Мухачев.Он же отметил, что новую дату — 28 октября — согласовали с площадкой, а также отправили уведомление о переносе выступления всем, кто ранее приобрел билеты. Все они действительны на новую дату.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Омск, Полина Гагарина, Новости культуры, Знаменитости
Названа причина переноса концерта Полины Гагариной в Омске
Концерт Гагариной в Омске перенесли на другую дату из-за соревнований фигуристов