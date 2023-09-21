https://ria.ru/20230921/gagarina-1897746583.html

В Омске отменили концерт Полины Гагариной

В Омске отменили концерт Полины Гагариной - РИА Новости, 21.09.2023

В Омске отменили концерт Полины Гагариной

Концерт певицы Полины Гагариной, который должен был состояться в Омске на G-Drive Арене 16 октября, без объяснения причин перенесли на другую дату, сообщается... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T12:41

2023-09-21T12:41

2023-09-21T12:41

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Концерт певицы Полины Гагариной, который должен был состояться в Омске на G-Drive Арене 16 октября, без объяснения причин перенесли на другую дату, сообщается на странице стадиона "ВКонтакте". "Концерт великолепной Полины Гагариной на G-Drive Арене перенесен на 28 октября", — говорится в публикации. В посте также сказано, что все билеты, приобретенные на 16 октября, будут действительны. Сама исполнительница ситуацию с переносом своего шоу пока не прокомментировала.

https://ria.ru/20230919/leningrad-1897234903.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

новости шоу-бизнеса, полина гагарина, омск, знаменитости