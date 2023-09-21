Рейтинг@Mail.ru
В Омске отменили концерт Полины Гагариной - РИА Новости, 21.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
12:41 21.09.2023
https://ria.ru/20230921/gagarina-1897746583.html
В Омске отменили концерт Полины Гагариной
В Омске отменили концерт Полины Гагариной - РИА Новости, 21.09.2023
В Омске отменили концерт Полины Гагариной
Концерт певицы Полины Гагариной, который должен был состояться в Омске на G-Drive Арене 16 октября, без объяснения причин перенесли на другую дату, сообщается... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T12:41
2023-09-21T12:41
шоубиз
новости шоу-бизнеса
полина гагарина
омск
знаменитости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/08/1727424793_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2a9cc5bd98d919098800c3868fa36625.jpg
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Концерт певицы Полины Гагариной, который должен был состояться в Омске на G-Drive Арене 16 октября, без объяснения причин перенесли на другую дату, сообщается на странице стадиона "ВКонтакте". &quot;Концерт великолепной Полины Гагариной на G-Drive Арене перенесен на 28 октября&quot;, — говорится в публикации. В посте также сказано, что все билеты, приобретенные на 16 октября, будут действительны. Сама исполнительница ситуацию с переносом своего шоу пока не прокомментировала.
https://ria.ru/20230919/leningrad-1897234903.html
омск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Галина Соколова
Галина Соколова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/08/1727424793_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_7a86f910458e8be6f6ae719b5fd54b9c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости шоу-бизнеса, полина гагарина, омск, знаменитости
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Полина Гагарина, Омск, Знаменитости
В Омске отменили концерт Полины Гагариной

Концерт Полины Гагариной в Омске перенесли на другую дату без объяснения причин

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица Полина Гагарина выступает на III церемонии награждения музыкальной премии "Жара Music Awards" в Crocus City Hall
Певица Полина Гагарина выступает на III церемонии награждения музыкальной премии Жара Music Awards в Crocus City Hall - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Концерт певицы Полины Гагариной, который должен был состояться в Омске на G-Drive Арене 16 октября, без объяснения причин перенесли на другую дату, сообщается на странице стадиона "ВКонтакте".
«

"Концерт великолепной Полины Гагариной на G-Drive Арене перенесен на 28 октября", — говорится в публикации.

В посте также сказано, что все билеты, приобретенные на 16 октября, будут действительны.
Сама исполнительница ситуацию с переносом своего шоу пока не прокомментировала.
Лидер Группировки Ленинград Сегей Шнуров выступает на концерте на стадионе Открытие Арена в Москве - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
Организатор отмененного концерта "Ленинграда" ответил на обвинения Шнурова
19 сентября, 14:44
 
ШоубизНовости шоу-бизнесаПолина ГагаринаОмскЗнаменитости
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала