https://ria.ru/20230921/gagarina-1897746583.html
В Омске отменили концерт Полины Гагариной
В Омске отменили концерт Полины Гагариной - РИА Новости, 21.09.2023
В Омске отменили концерт Полины Гагариной
Концерт певицы Полины Гагариной, который должен был состояться в Омске на G-Drive Арене 16 октября, без объяснения причин перенесли на другую дату, сообщается... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T12:41
2023-09-21T12:41
2023-09-21T12:41
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Концерт певицы Полины Гагариной, который должен был состояться в Омске на G-Drive Арене 16 октября, без объяснения причин перенесли на другую дату, сообщается на странице стадиона "ВКонтакте". "Концерт великолепной Полины Гагариной на G-Drive Арене перенесен на 28 октября", — говорится в публикации. В посте также сказано, что все билеты, приобретенные на 16 октября, будут действительны. Сама исполнительница ситуацию с переносом своего шоу пока не прокомментировала.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости шоу-бизнеса, полина гагарина, омск, знаменитости
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Полина Гагарина, Омск, Знаменитости
В Омске отменили концерт Полины Гагариной
Концерт Полины Гагариной в Омске перенесли на другую дату без объяснения причин