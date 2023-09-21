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Администрация готовит план в случае остановки финансирования, заявили в США - РИА Новости, 21.09.2023
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22:09 21.09.2023
https://ria.ru/20230921/finansirovanie-1897898537.html
Администрация готовит план в случае остановки финансирования, заявили в США
Администрация готовит план в случае остановки финансирования, заявили в США - РИА Новости, 21.09.2023
Администрация готовит план в случае остановки финансирования, заявили в США
Американские ведомства готовят планы на случай прекращения финансирования правительства, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T22:09
2023-09-21T22:09
в мире
сша
карин жан-пьер
дональд трамп
барак обама
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ВАШИНГТОН, 21 сен - РИА Новости. Американские ведомства готовят планы на случай прекращения финансирования правительства, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. "У меня нет конкретики на этот счет, но, конечно, ведомства работают над планом на случай, если такое произойдет. Но лучший план сейчас - не допустить остановки финансирования правительства", - заявила Жан-Пьер. Угроза очередного "шатдауна" нависла над администрацией к концу финансового года - 31 сентября. Чтобы избежать остановки финансирования правительства, конгресс должен согласовать ассигнования на следующий фискальный период. Разговоры о "шатдауне" в США имеют характер регулярных, подобные угрозы оппоненты действующей власти используют, чтобы выторговать бюджетные договоренности. С 1980 года, когда генпрокурор издал юридическое заключение, требующее закрытия правительства в случае дефицита ассигнований, перебои в финансировании администрации происходили 10 раз и длились от одного до 35 дней в 2018-2019 годах, случались они при администрациях Дональда Трампа, Барака Обамы и Билла Клинтона.
https://ria.ru/20230921/ssha-1897550388.html
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в мире, сша, карин жан-пьер, дональд трамп, барак обама
В мире, США, Карин Жан-Пьер, Дональд Трамп, Барак Обама
Администрация готовит план в случае остановки финансирования, заявили в США

Белый дом: администрация готовит план на случай прекращения финансирования

© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 сен - РИА Новости. Американские ведомства готовят планы на случай прекращения финансирования правительства, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
"У меня нет конкретики на этот счет, но, конечно, ведомства работают над планом на случай, если такое произойдет. Но лучший план сейчас - не допустить остановки финансирования правительства", - заявила Жан-Пьер.
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Угроза очередного "шатдауна" нависла над администрацией к концу финансового года - 31 сентября. Чтобы избежать остановки финансирования правительства, конгресс должен согласовать ассигнования на следующий фискальный период. Разговоры о "шатдауне" в США имеют характер регулярных, подобные угрозы оппоненты действующей власти используют, чтобы выторговать бюджетные договоренности.
С 1980 года, когда генпрокурор издал юридическое заключение, требующее закрытия правительства в случае дефицита ассигнований, перебои в финансировании администрации происходили 10 раз и длились от одного до 35 дней в 2018-2019 годах, случались они при администрациях Дональда Трампа, Барака Обамы и Билла Клинтона.
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