https://ria.ru/20230921/erevan-1897898815.html

В центре Еревана полиция проводит локальные задержания протестующих

В центре Еревана полиция проводит локальные задержания протестующих - РИА Новости, 21.09.2023

В центре Еревана полиция проводит локальные задержания протестующих

Пикет у здания правительства Армении в центре Еревана продолжается, полиция вывела из толпы несколько агрессивных участников акции, происходят локальные... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T22:12

2023-09-21T22:12

2023-09-21T22:13

в мире

азербайджан

ереван

нагорный карабах

никол пашинян

ситуация в нагорном карабахе

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ЕРЕВАН, 21 сен - РИА Новости. Пикет у здания правительства Армении в центре Еревана продолжается, полиция вывела из толпы несколько агрессивных участников акции, происходят локальные задержания, передает корреспондент РИА Новости. Накануне на площади Республики рядом со зданием кабмина произошли стычки протестующих с полицией. Участники акции обвиняли премьер-министра страны Никола Пашиняна в сдаче Нагорного Карабаха Азербайджану. Пик пришелся к 21.00 (мск), тогда в полицию и спецназ полетели камни и бутылки, они в ответ закрывались щитами и задерживали участников манифестации. По итогам беспорядков было задержано как минимум девять человек. Сейчас ситуация в на площади спокойная. Городские службы убрали мусор, на месте дежурят отряды полиции. Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера" для восстановления конституционного строя. В Ереване охарактеризовали это как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха. Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах в 100 километрах к северо-востоку от Степанакерта прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики.

https://ria.ru/20230919/karabakh-1897287485.html

азербайджан

ереван

нагорный карабах

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в мире, азербайджан, ереван, нагорный карабах, никол пашинян, ситуация в нагорном карабахе