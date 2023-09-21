https://ria.ru/20230921/erevan-1897890305.html

В Ереване протестующие начали блокировать движение транспорта

В Ереване протестующие начали блокировать движение транспорта - РИА Новости, 21.09.2023

В Ереване протестующие начали блокировать движение транспорта

В Ереване протестующие выстраиваются в живую цепь, блокируя движение в центре города, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T21:09

2023-09-21T21:09

2023-09-21T22:00

в мире

ереван

владимир путин

россия

никол пашинян

ситуация в нагорном карабахе

ильхам алиев

азербайджан

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ЕРЕВАН, 21 сен — РИА Новости. В Ереване протестующие выстраиваются в живую цепь, блокируя движение в центре города, передает корреспондент РИА Новости. Так, они перекрыли участок перед посольством России. Часть автомобилистов в знак солидарности с манифестантами машут из машин флагами или временно блокируют дорогу."Нас должны понять, что наша форма протеста не направлена против остальных жителей города. Мы протестуем против предательства правительства", — сказала одна из участниц митинга.У российского диппредставительства усилили охрану. Во вторник на фоне ситуации в Нагорном Карабахе у Дома Правительства Армении собрались протестующие, требовавшие отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Они пытались штурмовать здание кабмина и прорвать полицейский кордон. В ответ силовики применили светошумовые гранаты. В среду на площади Республики вновь произошли стычки протестующих с представителями правопорядка.Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия локального характера" по восстановлению конституционного строя в Карабахе. Военная операция продолжалась около суток, после чего представители Баку и Степанакерта при посредничестве российских миротворцев договорились о прекращении огня при соблюдении нескольких условий.Сегодня в городе Евлах, расположенном в 100 километрах к северо-востоку от Степанакерта, прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики.

https://ria.ru/20230921/karabakh-1897824577.html

https://ria.ru/20230919/karabakh-1897287485.html

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степанакерт

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Протестующие блокируют дороги. Кадры из Еревана Протестующие блокируют дороги. Кадры из Еревана 2023-09-21T21:09 true PT0M08S

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в мире, ереван, владимир путин, россия, никол пашинян, ситуация в нагорном карабахе, ильхам алиев, азербайджан, степанакерт