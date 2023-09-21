https://ria.ru/20230921/erevan-1897890305.html
В Ереване протестующие начали блокировать движение транспорта
В Ереване протестующие начали блокировать движение транспорта - РИА Новости, 21.09.2023
В Ереване протестующие начали блокировать движение транспорта
В Ереване протестующие выстраиваются в живую цепь, блокируя движение в центре города, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T21:09
2023-09-21T21:09
2023-09-21T22:00
в мире
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никол пашинян
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ильхам алиев
азербайджан
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ЕРЕВАН, 21 сен — РИА Новости. В Ереване протестующие выстраиваются в живую цепь, блокируя движение в центре города, передает корреспондент РИА Новости. Так, они перекрыли участок перед посольством России. Часть автомобилистов в знак солидарности с манифестантами машут из машин флагами или временно блокируют дорогу."Нас должны понять, что наша форма протеста не направлена против остальных жителей города. Мы протестуем против предательства правительства", — сказала одна из участниц митинга.У российского диппредставительства усилили охрану. Во вторник на фоне ситуации в Нагорном Карабахе у Дома Правительства Армении собрались протестующие, требовавшие отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Они пытались штурмовать здание кабмина и прорвать полицейский кордон. В ответ силовики применили светошумовые гранаты. В среду на площади Республики вновь произошли стычки протестующих с представителями правопорядка.Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия локального характера" по восстановлению конституционного строя в Карабахе. Военная операция продолжалась около суток, после чего представители Баку и Степанакерта при посредничестве российских миротворцев договорились о прекращении огня при соблюдении нескольких условий.Сегодня в городе Евлах, расположенном в 100 километрах к северо-востоку от Степанакерта, прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики.
https://ria.ru/20230921/karabakh-1897824577.html
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Протестующие блокируют дороги. Кадры из Еревана
Протестующие блокируют дороги. Кадры из Еревана
2023-09-21T21:09
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РИА Новости
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в мире, ереван, владимир путин, россия, никол пашинян, ситуация в нагорном карабахе, ильхам алиев, азербайджан, степанакерт
В мире, Ереван, Владимир Путин, Россия, Никол Пашинян, Ситуация в Нагорном Карабахе, Ильхам Алиев, Азербайджан, Степанакерт
В Ереване протестующие начали блокировать движение транспорта
В Ереване протестующие начали блокировать дорогу, выстраиваясь в живую цепь
ЕРЕВАН, 21 сен — РИА Новости. В Ереване протестующие выстраиваются в живую цепь, блокируя движение в центре города, передает корреспондент РИА Новости.
Так, они перекрыли участок перед посольством России. Часть автомобилистов в знак солидарности с манифестантами машут из машин флагами или временно блокируют дорогу.
"Нас должны понять, что наша форма протеста не направлена против остальных жителей города. Мы протестуем против предательства правительства", — сказала одна из участниц митинга.
У российского диппредставительства усилили охрану.
Во вторник на фоне ситуации в Нагорном Карабахе
у Дома Правительства Армении собрались протестующие, требовавшие отставки премьер-министра Никола Пашиняна
. Они пытались штурмовать здание кабмина и прорвать полицейский кордон. В ответ силовики применили светошумовые гранаты. В среду на площади Республики вновь произошли стычки протестующих с представителями правопорядка.
Начало положено. Степанакерт и Баку договариваются о мире в Карабахе Азербайджан
19 сентября начал "антитеррористические мероприятия локального характера" по восстановлению конституционного строя в Карабахе. Военная операция продолжалась около суток, после чего представители Баку и Степанакерта при посредничестве российских миротворцев договорились о прекращении огня при соблюдении нескольких условий.
Сегодня в городе Евлах, расположенном в 100 километрах к северо-востоку от Степанакерта, прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики.
"Антитеррористическая операция". Что происходит в Нагорном Карабахе