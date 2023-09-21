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Оппозиция пригрозила сорвать заседание правительства Армении - РИА Новости, 21.09.2023
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19:16 21.09.2023 (обновлено: 19:50 21.09.2023)
https://ria.ru/20230921/erevan-1897871657.html
Оппозиция пригрозила сорвать заседание правительства Армении
Оппозиция пригрозила сорвать заседание правительства Армении - РИА Новости, 21.09.2023
Оппозиция пригрозила сорвать заседание правительства Армении
Представители армянской оппозиции планируют в пятницу заблокировать здание правительства страны и сорвать его заседание, заявил первый премьер-министр... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T19:16
2023-09-21T19:50
в мире
армения
азербайджан
ереван
никол пашинян
ситуация в нагорном карабахе
степанакерт
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ЕРЕВАН, 21 сен — РИА Новости. Представители армянской оппозиции планируют в пятницу заблокировать здание правительства страны и сорвать его заседание, заявил первый премьер-министр республики Вазген Манукян на митинге в центре Еревана."Завтра должно пройти заседание правительства. В 10:00 (9:00 мск) мы должны окружить здание, чтобы не допустить проведения заседания", — сказал он.Политик также сообщил о создании национального комитета, который будет координировать протестное движение. В его состав вошли общественные и политические деятели — Айк Мамиджанян, Аветик Чалабян, Андраник Теванян, Ишхан Сагателян и он сам. В свою очередь, лидер блока "Мать-Армения" Андраник Теванян призвал в пятницу провести забастовки и уже с 6:30 мск перекрыть улицы столицы.Во вторник на фоне ситуации в Нагорном Карабахе у Дома Правительства Армении собрались протестующие, требовавшие отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Они пытались штурмовать здание кабмина и прорвать полицейский кордон. В ответ силовики применили светошумовые гранаты. В среду на площади Республики вновь произошли стычки протестующих с представителями правопорядка. Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия локального характера" по восстановлению конституционного строя в Карабахе. Военная операция продолжалась около суток, после чего представители Баку и Степанакерта при посредничестве российских миротворцев договорились о прекращении огня при соблюдении нескольких условий.Сегодня в городе Евлах, расположенном в 100 километрах к северо-востоку от Степанакерта, прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики.
https://ria.ru/20230921/karabakh-1897824577.html
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в мире, армения, азербайджан, ереван, никол пашинян, ситуация в нагорном карабахе, степанакерт
В мире, Армения, Азербайджан, Ереван, Никол Пашинян, Ситуация в Нагорном Карабахе, Степанакерт
Оппозиция пригрозила сорвать заседание правительства Армении

В Ереване оппозиция намерена заблокировать Дом Правительства и сорвать заседание

© Sputnik / Арам Нерсесян | Перейти в медиабанкПротесты в Ереване на фоне эскалации в Нагорном Карабахе
Протесты в Ереване на фоне эскалации в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© Sputnik / Арам Нерсесян
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Протесты в Ереване на фоне эскалации в Нагорном Карабахе
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ЕРЕВАН, 21 сен — РИА Новости. Представители армянской оппозиции планируют в пятницу заблокировать здание правительства страны и сорвать его заседание, заявил первый премьер-министр республики Вазген Манукян на митинге в центре Еревана.
"Завтра должно пройти заседание правительства. В 10:00 (9:00 мск) мы должны окружить здание, чтобы не допустить проведения заседания", — сказал он.
Политик также сообщил о создании национального комитета, который будет координировать протестное движение. В его состав вошли общественные и политические деятели — Айк Мамиджанян, Аветик Чалабян, Андраник Теванян, Ишхан Сагателян и он сам.
В свою очередь, лидер блока "Мать-Армения" Андраник Теванян призвал в пятницу провести забастовки и уже с 6:30 мск перекрыть улицы столицы.
Во вторник на фоне ситуации в Нагорном Карабахе у Дома Правительства Армении собрались протестующие, требовавшие отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Они пытались штурмовать здание кабмина и прорвать полицейский кордон. В ответ силовики применили светошумовые гранаты. В среду на площади Республики вновь произошли стычки протестующих с представителями правопорядка.
Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия локального характера" по восстановлению конституционного строя в Карабахе. Военная операция продолжалась около суток, после чего представители Баку и Степанакерта при посредничестве российских миротворцев договорились о прекращении огня при соблюдении нескольких условий.
Сегодня в городе Евлах, расположенном в 100 километрах к северо-востоку от Степанакерта, прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики.
Встреча представителей Азербайджана с делегацией армян Карабаха в городе Евлах - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
Начало положено. Степанакерт и Баку договариваются о мире в Карабахе
Вчера, 17:33
 
В миреАрменияАзербайджанЕреванНикол ПашинянСитуация в Нагорном КарабахеСтепанакерт
 
 
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