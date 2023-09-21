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Эрдоган заявил, что игнорировать Россию по зерновой сделке нельзя - РИА Новости, 21.09.2023
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20:28 21.09.2023 (обновлено: 20:34 21.09.2023)
https://ria.ru/20230921/erdogan-1897883761.html
Эрдоган заявил, что игнорировать Россию по зерновой сделке нельзя
Эрдоган заявил, что игнорировать Россию по зерновой сделке нельзя - РИА Новости, 21.09.2023
Эрдоган заявил, что игнорировать Россию по зерновой сделке нельзя
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что считает неправильным отношение западных стран к России в вопросе зерновой сделки, игнорировать российскую... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T20:28
2023-09-21T20:34
россия
реджеп тайип эрдоган
турция
нью-йорк (город)
зерновая сделка
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АНКАРА, 21 сен – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что считает неправильным отношение западных стран к России в вопросе зерновой сделки, игнорировать российскую сторону нельзя."…Я не считаю такое отношение правильным, потому что Россия - это необычная страна. Россия занимает место и по площади, и по своему положению в мире. Поэтому Россия является практически одной из ведущих стран мира по производству зерна. Такую страну нельзя игнорировать", - сказал Эрдоган журналистам в Нью-Йорке, его заявление распространила пресс-служба турецкого лидера.
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россия, реджеп тайип эрдоган, турция, нью-йорк (город), зерновая сделка
Россия, Реджеп Тайип Эрдоган, Турция, Нью-Йорк (город), Зерновая сделка
Эрдоган заявил, что игнорировать Россию по зерновой сделке нельзя

Эрдоган: игнорировать Россию в вопросе зерновой сделки нельзя

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкРеджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 21 сен – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что считает неправильным отношение западных стран к России в вопросе зерновой сделки, игнорировать российскую сторону нельзя.
"…Я не считаю такое отношение правильным, потому что Россия - это необычная страна. Россия занимает место и по площади, и по своему положению в мире. Поэтому Россия является практически одной из ведущих стран мира по производству зерна. Такую страну нельзя игнорировать", - сказал Эрдоган журналистам в Нью-Йорке, его заявление распространила пресс-служба турецкого лидера.
Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
Эрдоган заявил, что доверяет России не меньше, чем Западу
19 сентября, 05:39
 
РоссияРеджеп Тайип ЭрдоганТурцияНью-Йорк (город)Зерновая сделка
 
 
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