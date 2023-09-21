https://ria.ru/20230921/erdogan-1897883761.html

Эрдоган заявил, что игнорировать Россию по зерновой сделке нельзя

Эрдоган заявил, что игнорировать Россию по зерновой сделке нельзя - РИА Новости, 21.09.2023

Эрдоган заявил, что игнорировать Россию по зерновой сделке нельзя

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что считает неправильным отношение западных стран к России в вопросе зерновой сделки, игнорировать российскую... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T20:28

2023-09-21T20:28

2023-09-21T20:34

россия

реджеп тайип эрдоган

турция

нью-йорк (город)

зерновая сделка

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АНКАРА, 21 сен – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что считает неправильным отношение западных стран к России в вопросе зерновой сделки, игнорировать российскую сторону нельзя."…Я не считаю такое отношение правильным, потому что Россия - это необычная страна. Россия занимает место и по площади, и по своему положению в мире. Поэтому Россия является практически одной из ведущих стран мира по производству зерна. Такую страну нельзя игнорировать", - сказал Эрдоган журналистам в Нью-Йорке, его заявление распространила пресс-служба турецкого лидера.

https://ria.ru/20230919/erdogan-1897115667.html

россия

турция

нью-йорк (город)

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россия, реджеп тайип эрдоган, турция, нью-йорк (город), зерновая сделка