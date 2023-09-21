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В Приамурье при столкновении авто с самосвалом погибли шесть человек - РИА Новости, 21.09.2023
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02:27 21.09.2023 (обновлено: 04:21 21.09.2023)
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В Приамурье при столкновении авто с самосвалом погибли шесть человек
В Приамурье при столкновении авто с самосвалом погибли шесть человек - РИА Новости, 21.09.2023
В Приамурье при столкновении авто с самосвалом погибли шесть человек
Шесть человек погибли и один травмирован при столкновении легкового автомобиля с самосвалом и тягачом на автодороге "Лена" в Приамурье, возбуждено уголовное... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T02:27
2023-09-21T04:21
происшествия
авто
амурская область
россия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 сен – РИА Новости. Шесть человек погибли и один травмирован при столкновении легкового автомобиля с самосвалом и тягачом на автодороге "Лена" в Приамурье, возбуждено уголовное дело, сообщает управление МВД по Амурской области. ДТП произошло 20 сентября в районе 22:00 (16.00 мск) на 8-м километре автодороги "Лена" в Сковородинском муниципальном округе. По предварительной информации, водитель автомобиля Toyota Lite Ace Noah, мужчина 1978 года рождения, столкнулся с двумя автомобилями Volvo (самосвал и тягач). Один из грузовиков двигался по полосе встречного движения, а второй поворачивал налево. "В результате ДТП скончались шесть пассажиров автомобиля Toyota Lite Ace Noah, его водитель доставлен в медицинское учреждение. Следователем СО ОМВД России "Сковородинский" возбуждено уголовное дело – "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", - говорится в сообщении. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.
https://ria.ru/20230920/avariya-1897668984.html
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происшествия, авто, амурская область, россия
Происшествия, Авто, Амурская область, Россия
В Приамурье при столкновении авто с самосвалом погибли шесть человек

В Приамурье шесть человек погибли при столкновении авто с самосвалом и тягачом

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 сен – РИА Новости. Шесть человек погибли и один травмирован при столкновении легкового автомобиля с самосвалом и тягачом на автодороге "Лена" в Приамурье, возбуждено уголовное дело, сообщает управление МВД по Амурской области.
ДТП произошло 20 сентября в районе 22:00 (16.00 мск) на 8-м километре автодороги "Лена" в Сковородинском муниципальном округе. По предварительной информации, водитель автомобиля Toyota Lite Ace Noah, мужчина 1978 года рождения, столкнулся с двумя автомобилями Volvo (самосвал и тягач). Один из грузовиков двигался по полосе встречного движения, а второй поворачивал налево.
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"В результате ДТП скончались шесть пассажиров автомобиля Toyota Lite Ace Noah, его водитель доставлен в медицинское учреждение. Следователем СО ОМВД России "Сковородинский" возбуждено уголовное дело – "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", - говорится в сообщении.
Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.
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