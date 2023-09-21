Путин и Алиев подтвердили работу в рамках трехсторонних договоренностей
Путин и Алиев условились продолжить работу в рамках договоренностей 2020-2022 гг
© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев
Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев. Архивное фото
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Президенты России Владимир Путин и Азербайджана Ильхам Алиев условились активизировать работу на переговорном треке в русле трехсторонних договоренностей 2020-2022 годов, сообщает пресс-служба Кремля.
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"Условлено активизировать работу на переговорном треке в русле известных трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020-2022 годов, прежде всего в части разблокирования транспортных связей, делимитации азербайджано-армянской границы и подготовки мирного договора между Баку и Ереваном", - говорится в сообщении.
Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев достигнута договоренность о прекращении огня в Карабахе, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники.
Минобороны РФ призвало стороны конфликта немедленно прекратить огонь и продолжить переговоры. В военном ведомстве отметили, что российские миротворцы организовали медпомощь пострадавшим и эвакуацию мирного населения Карабаха из наиболее опасных районов. Позднее в МИД России призвали конфликтующие стороны немедленно остановить кровопролитие, прекратить боевые действия и исключить жертвы среди мирных жителей. РФ, как следует из заявления МИД, призывает безотлагательно вернуться к выполнению трехсторонних договоренностей от ноября 2020 года.