https://ria.ru/20230921/dogovorennosti-1897754640.html

Путин и Алиев подтвердили работу в рамках трехсторонних договоренностей

Путин и Алиев подтвердили работу в рамках трехсторонних договоренностей - РИА Новости, 21.09.2023

Путин и Алиев подтвердили работу в рамках трехсторонних договоренностей

Президенты России Владимир Путин и Азербайджана Ильхам Алиев условились активизировать работу на переговорном треке в русле трехсторонних договоренностей... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T13:04

2023-09-21T13:04

2023-09-21T13:04

ситуация в нагорном карабахе

владимир путин

ильхам алиев

азербайджан

в мире

армения

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Президенты России Владимир Путин и Азербайджана Ильхам Алиев условились активизировать работу на переговорном треке в русле трехсторонних договоренностей 2020-2022 годов, сообщает пресс-служба Кремля. "Условлено активизировать работу на переговорном треке в русле известных трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020-2022 годов, прежде всего в части разблокирования транспортных связей, делимитации азербайджано-армянской границы и подготовки мирного договора между Баку и Ереваном", - говорится в сообщении. Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев достигнута договоренность о прекращении огня в Карабахе, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники. Минобороны РФ призвало стороны конфликта немедленно прекратить огонь и продолжить переговоры. В военном ведомстве отметили, что российские миротворцы организовали медпомощь пострадавшим и эвакуацию мирного населения Карабаха из наиболее опасных районов. Позднее в МИД России призвали конфликтующие стороны немедленно остановить кровопролитие, прекратить боевые действия и исключить жертвы среди мирных жителей. РФ, как следует из заявления МИД, призывает безотлагательно вернуться к выполнению трехсторонних договоренностей от ноября 2020 года.

https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html

азербайджан

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ситуация в нагорном карабахе, владимир путин, ильхам алиев, азербайджан, в мире, армения