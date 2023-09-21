Рейтинг@Mail.ru
В Кремле назвали вопрос о принадлежности Карабаха решенным - РИА Новости, 21.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:11 21.09.2023 (обновлено: 18:26 21.09.2023)
https://ria.ru/20230921/dogovor-1897856236.html
В Кремле назвали вопрос о принадлежности Карабаха решенным
В Кремле назвали вопрос о принадлежности Карабаха решенным - РИА Новости, 21.09.2023
В Кремле назвали вопрос о принадлежности Карабаха решенным
Сегодня вряд ли кто-то возьмется обозначать сроки заключения мирного договора между Ереваном и Баку, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T18:11
2023-09-21T18:26
баку
ереван
ситуация в нагорном карабахе
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/14/1897520336_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_54efa525a17ca76ace083fbe3967c7fe.jpg
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Сегодня вряд ли кто-то возьмется обозначать сроки заключения мирного договора между Ереваном и Баку, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Сейчас вряд ли кто-то возьмется обозначать сроки, но, учитывая, что основной вопрос принадлежности Карабаха как таковой сейчас решен — он был решен и урегулирован решением Армении признать принадлежность Карабаха — то можно сказать, что существенное продвижение обеспечено", — сказал Песков в эфире Первого канала.
https://ria.ru/20230921/karabakh-1897824577.html
баку
ереван
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/14/1897520336_146:0:2877:2048_1920x0_80_0_0_580edba35ff47a86bae85fcea764cab0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
баку, ереван, ситуация в нагорном карабахе, в мире
Баку, Ереван, Ситуация в Нагорном Карабахе, В мире
В Кремле назвали вопрос о принадлежности Карабаха решенным

Песков назвал вопрос о принадлежности Карабаха решенным

© РИА Новости / Айк Арутюнян | Перейти в медиабанкЖилой дом, пострадавший в результате обстрела в Степанакерте
Жилой дом, пострадавший в результате обстрела в Степанакерте - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости / Айк Арутюнян
Перейти в медиабанк
Жилой дом, пострадавший в результате обстрела в Степанакерте
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Сегодня вряд ли кто-то возьмется обозначать сроки заключения мирного договора между Ереваном и Баку, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сейчас вряд ли кто-то возьмется обозначать сроки, но, учитывая, что основной вопрос принадлежности Карабаха как таковой сейчас решен — он был решен и урегулирован решением Армении признать принадлежность Карабаха — то можно сказать, что существенное продвижение обеспечено", — сказал Песков в эфире Первого канала.
Встреча представителей Азербайджана с делегацией армян Карабаха в городе Евлах - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
Начало положено. Степанакерт и Баку договариваются о мире в Карабахе
Вчера, 17:33
 
БакуЕреванСитуация в Нагорном КарабахеВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала