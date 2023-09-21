https://ria.ru/20230921/dogovor-1897856236.html

В Кремле назвали вопрос о принадлежности Карабаха решенным

В Кремле назвали вопрос о принадлежности Карабаха решенным - РИА Новости, 21.09.2023

В Кремле назвали вопрос о принадлежности Карабаха решенным

Сегодня вряд ли кто-то возьмется обозначать сроки заключения мирного договора между Ереваном и Баку, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T18:11

2023-09-21T18:11

2023-09-21T18:26

баку

ереван

ситуация в нагорном карабахе

в мире

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Сегодня вряд ли кто-то возьмется обозначать сроки заключения мирного договора между Ереваном и Баку, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Сейчас вряд ли кто-то возьмется обозначать сроки, но, учитывая, что основной вопрос принадлежности Карабаха как таковой сейчас решен — он был решен и урегулирован решением Армении признать принадлежность Карабаха — то можно сказать, что существенное продвижение обеспечено", — сказал Песков в эфире Первого канала.

https://ria.ru/20230921/karabakh-1897824577.html

баку

ереван

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баку, ереван, ситуация в нагорном карабахе, в мире