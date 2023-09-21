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Госдума рассмотрит проект о добровольческих формированиях в Росгвардии - РИА Новости, 21.09.2023
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16:31 21.09.2023
https://ria.ru/20230921/dobrovoltsy-1897819270.html
Госдума рассмотрит проект о добровольческих формированиях в Росгвардии
Госдума рассмотрит проект о добровольческих формированиях в Росгвардии - РИА Новости, 21.09.2023
Госдума рассмотрит проект о добровольческих формированиях в Росгвардии
Депутаты и сенаторы подготовили пакет законопроектов, позволяющий Росгвардии иметь в своем составе добровольческие формирования, проекты планируется внести в... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T16:31
2023-09-21T16:31
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
госдума рф
совет федерации рф
александр хинштейн
общество
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Депутаты и сенаторы подготовили пакет законопроектов, позволяющий Росгвардии иметь в своем составе добровольческие формирования, проекты планируется внести в Госдуму в пятницу, сообщил глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. "Вместе с коллегами по Госдуме и Совету Федерации подготовили пакет законопроектов, позволяющий Росгвардии иметь в своем составе добровольческие формирования... Планируем внести пакет наших инициатив уже завтра, чтобы Госдума успела рассмотреть их в максимально короткие сроки", - написал он. По словам депутата, предлагается распространить на Росгвардию все те полномочия и механизмы, которые уже сегодня установлены законами для Минобороны. "Наши инициативы обусловлены активным участием Росгвардии в СВО и выполнением задач, схожих с функционалом Минобороны. Сегодня росгвардейцы не только ведут боевые действия, обеспечивают военное положения в новых регионах и правовой режим КТО, но и оказывают содействие в охране госграницы, участвуют в территориальной обороне, в борьбе с терроризмом. Вполне логично, что у Росгвардии также должно быть право иметь свои добровольческие части", - добавил он. Парламентарий отметил, что добровольческие формирования, согласно законопроекту, могут создаваться Росгвардией по решению президента. "Их можно будет привлекать для выполнения отдельных задач в области обороны в период проведения мобилизации, действия военного положения, в условиях вооруженного конфликта, при проведении КТО", - объяснил Хинштейн. Депутат указал на важность того, что все правовые и социальные гарантии для добровольцев Минобороны в случае принятия этих инициатив распространятся и на добровольцев Росгвардии. "Сразу хочу отметить: наши предложения не имеют ничего общего с появившимися в последнее время слухами о переводе в состав Росгвардии бывших подразделений ЧВК "Вагнер". Насколько я осведомлен, эти слухи не соответствуют действительности", - пояснил он. Кроме того, по словам депутата, законопроекты не предусматривают возможность включения в состав добровольческих формирований Росгвардии каких-либо организаций. "Контракты предлагается заключать исключительно с гражданами", - заключил он.
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), госдума рф, совет федерации рф, александр хинштейн, общество
Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Госдума РФ, Совет Федерации РФ, Александр Хинштейн, Общество
Госдума рассмотрит проект о добровольческих формированиях в Росгвардии

Хинштейн: ГД рассмотрит проект о добровольческих формированиях в Росгвардии

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкАвтомобиль Росгвардии
Автомобиль Росгвардии - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Депутаты и сенаторы подготовили пакет законопроектов, позволяющий Росгвардии иметь в своем составе добровольческие формирования, проекты планируется внести в Госдуму в пятницу, сообщил глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
"Вместе с коллегами по Госдуме и Совету Федерации подготовили пакет законопроектов, позволяющий Росгвардии иметь в своем составе добровольческие формирования... Планируем внести пакет наших инициатив уже завтра, чтобы Госдума успела рассмотреть их в максимально короткие сроки", - написал он.
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12 апреля, 10:00
Инфографика
Единый реестр военнообязанных и электронные повесткиПосмотреть
По словам депутата, предлагается распространить на Росгвардию все те полномочия и механизмы, которые уже сегодня установлены законами для Минобороны.
"Наши инициативы обусловлены активным участием Росгвардии в СВО и выполнением задач, схожих с функционалом Минобороны. Сегодня росгвардейцы не только ведут боевые действия, обеспечивают военное положения в новых регионах и правовой режим КТО, но и оказывают содействие в охране госграницы, участвуют в территориальной обороне, в борьбе с терроризмом. Вполне логично, что у Росгвардии также должно быть право иметь свои добровольческие части", - добавил он.
Парламентарий отметил, что добровольческие формирования, согласно законопроекту, могут создаваться Росгвардией по решению президента. "Их можно будет привлекать для выполнения отдельных задач в области обороны в период проведения мобилизации, действия военного положения, в условиях вооруженного конфликта, при проведении КТО", - объяснил Хинштейн.
Депутат указал на важность того, что все правовые и социальные гарантии для добровольцев Минобороны в случае принятия этих инициатив распространятся и на добровольцев Росгвардии.
"Сразу хочу отметить: наши предложения не имеют ничего общего с появившимися в последнее время слухами о переводе в состав Росгвардии бывших подразделений ЧВК "Вагнер". Насколько я осведомлен, эти слухи не соответствуют действительности", - пояснил он.
Кроме того, по словам депутата, законопроекты не предусматривают возможность включения в состав добровольческих формирований Росгвардии каких-либо организаций. "Контракты предлагается заключать исключительно с гражданами", - заключил он.
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Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Госдума РФСовет Федерации РФАлександр ХинштейнОбщество
 
 
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