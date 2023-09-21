https://ria.ru/20230921/dobrovoltsy-1897819270.html

Госдума рассмотрит проект о добровольческих формированиях в Росгвардии

Госдума рассмотрит проект о добровольческих формированиях в Росгвардии - РИА Новости, 21.09.2023

Госдума рассмотрит проект о добровольческих формированиях в Росгвардии

Депутаты и сенаторы подготовили пакет законопроектов, позволяющий Росгвардии иметь в своем составе добровольческие формирования, проекты планируется внести в... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T16:31

2023-09-21T16:31

2023-09-21T16:31

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

госдума рф

совет федерации рф

александр хинштейн

общество

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Депутаты и сенаторы подготовили пакет законопроектов, позволяющий Росгвардии иметь в своем составе добровольческие формирования, проекты планируется внести в Госдуму в пятницу, сообщил глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. "Вместе с коллегами по Госдуме и Совету Федерации подготовили пакет законопроектов, позволяющий Росгвардии иметь в своем составе добровольческие формирования... Планируем внести пакет наших инициатив уже завтра, чтобы Госдума успела рассмотреть их в максимально короткие сроки", - написал он. По словам депутата, предлагается распространить на Росгвардию все те полномочия и механизмы, которые уже сегодня установлены законами для Минобороны. "Наши инициативы обусловлены активным участием Росгвардии в СВО и выполнением задач, схожих с функционалом Минобороны. Сегодня росгвардейцы не только ведут боевые действия, обеспечивают военное положения в новых регионах и правовой режим КТО, но и оказывают содействие в охране госграницы, участвуют в территориальной обороне, в борьбе с терроризмом. Вполне логично, что у Росгвардии также должно быть право иметь свои добровольческие части", - добавил он. Парламентарий отметил, что добровольческие формирования, согласно законопроекту, могут создаваться Росгвардией по решению президента. "Их можно будет привлекать для выполнения отдельных задач в области обороны в период проведения мобилизации, действия военного положения, в условиях вооруженного конфликта, при проведении КТО", - объяснил Хинштейн. Депутат указал на важность того, что все правовые и социальные гарантии для добровольцев Минобороны в случае принятия этих инициатив распространятся и на добровольцев Росгвардии. "Сразу хочу отметить: наши предложения не имеют ничего общего с появившимися в последнее время слухами о переводе в состав Росгвардии бывших подразделений ЧВК "Вагнер". Насколько я осведомлен, эти слухи не соответствуют действительности", - пояснил он. Кроме того, по словам депутата, законопроекты не предусматривают возможность включения в состав добровольческих формирований Росгвардии каких-либо организаций. "Контракты предлагается заключать исключительно с гражданами", - заключил он.

https://ria.ru/20230915/dobrovoltsy-1896495925.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), госдума рф, совет федерации рф, александр хинштейн, общество