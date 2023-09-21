https://ria.ru/20230921/dialog-1897863915.html

Столтенберг утверждает, что НАТО пыталась наладить диалог с Россией

Столтенберг утверждает, что НАТО пыталась наладить диалог с Россией - РИА Новости, 21.09.2023

Столтенберг утверждает, что НАТО пыталась наладить диалог с Россией

Генсек НАТО Йенс Столтенберг утверждает, что альянс в 2021 году предпринимал дипломатические усилия, чтобы наладить диалог с Россией по урегулированию кризисной РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T18:46

2023-09-21T18:46

2023-09-21T18:46

россия

украина

сша

сергей лавров

йенс столтенберг

нато

евросоюз

обсе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/15/1866861830_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_484b45667f5521f4d2ca3220417a6cae.jpg

БРЮССЕЛЬ, 21 сен – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг утверждает, что альянс в 2021 году предпринимал дипломатические усилия, чтобы наладить диалог с Россией по урегулированию кризисной ситуации, которая сложилась накануне конфликта на Украине. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". "Мы пригласили Россию к диалогу. Невозможно было принять их ультиматум (о нерасширении – ред.), но мы действительно хотели через дипломатические усилия сесть за стол переговоров и найти дипломатическое решение кризису, который возник... в 2021 году", - указал Столтенберг. В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности, а 26 января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на эти предложения. В проекте соглашения о гарантиях безопасности с НАТО Россия предложила исключить дальнейшее расширение альянса и присоединение к нему Украины, отказаться от военной деятельности на территории Украины и других стран Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Глава МИД РФ Сергей Лавров 26 января направил послание своим коллегам в странах НАТО и ЕС, Швейцарии, всего - 37 адресатов. В них содержалась просьба объяснить, как эти государства намерены на практике выполнять взятые ими в рамках ОБСЕ на высшем уровне обязательства о неделимости безопасности, неукреплении своей безопасности в ущерб другим, сообщить, почему они не намерены это делать. Позднее - в феврале - Лавров рассказал, что никто из коллег-министров не ответил на прямое послание. В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер.

https://ria.ru/20230918/nelegaly-1896830640.html

https://ria.ru/20230920/zapad-1897397429.html

https://ria.ru/20230915/evrosoyuz-1896403020.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, сша, сергей лавров, йенс столтенберг, нато, евросоюз, обсе, владимир путин