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Нуланд утверждает, что Россия не хочет вести диалог с США по стабильности
Нуланд утверждает, что Россия не хочет вести диалог с США по стабильности - РИА Новости, 21.09.2023
Нуланд утверждает, что Россия не хочет вести диалог с США по стабильности
И.о. первого замгоссекретаря США Виктория Нуланд убеждена, что Россия не хочет вести с США диалог по стратегической стабильности. РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T18:21
2023-09-21T18:21
2023-09-21T18:47
россия
сша
москва
сергей лавров
виктория нуланд
ван и (политик)
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ООН, 21 сен - РИА Новости. И.о. первого замгоссекретаря США Виктория Нуланд убеждена, что Россия не хочет вести с США диалог по стратегической стабильности. "Не похоже, что Россия заинтересована. Россия не хочет его вести", - сказала журналистам Нуланд, отвечая на вопрос о перспективах контактов РФ и США по стратегической стабильности. Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва не принимает обвинений в том, что Россия разрушила систему стратегической стабильности. В сентябре он отмечал, что речи о переговорах по вопросам стратегической стабильности с США в текущих условиях идти не может. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков еще в мае сообщал, что серьезных контактов между Москвой и Вашингтоном по контролю над вооружениями не ведется, последние остатки правовой базы ускользают из-под ног, ситуация очень печальная, и ответственность целиком и полностью лежит на США. При этом Глава МИД Китая Ван И на встрече с Лавровым в Москве в сентябре отмечал, что Китай и Россия несут особую ответственность за поддержание стратегической стабильности в мире. По словам Ван И, "нынешняя турбулентность международной и региональной ситуации" требует поддерживать контакты и "постоянно сверять часы, координировать усилия для продвижения вперед стратегического взаимодействия". Со своей стороны Лавров согласился с тем, что Китай и Россия работают "в непростых условиях, когда мир переживает тектонические сдвиги".
https://ria.ru/20230915/ssha-1896354409.html
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россия, сша, москва, сергей лавров, виктория нуланд, ван и (политик)
Россия, США, Москва, Сергей Лавров, Виктория Нуланд, Ван И (политик)
Нуланд утверждает, что Россия не хочет вести диалог с США по стабильности
Нуланд: Россия не хочет вести диалог с США по стратегической стабильности