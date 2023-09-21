https://ria.ru/20230921/dialog-1897857824.html

Нуланд утверждает, что Россия не хочет вести диалог с США по стабильности

Нуланд утверждает, что Россия не хочет вести диалог с США по стабильности - РИА Новости, 21.09.2023

Нуланд утверждает, что Россия не хочет вести диалог с США по стабильности

И.о. первого замгоссекретаря США Виктория Нуланд убеждена, что Россия не хочет вести с США диалог по стратегической стабильности. РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T18:21

2023-09-21T18:21

2023-09-21T18:47

россия

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москва

сергей лавров

виктория нуланд

ван и (политик)

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ООН, 21 сен - РИА Новости. И.о. первого замгоссекретаря США Виктория Нуланд убеждена, что Россия не хочет вести с США диалог по стратегической стабильности. "Не похоже, что Россия заинтересована. Россия не хочет его вести", - сказала журналистам Нуланд, отвечая на вопрос о перспективах контактов РФ и США по стратегической стабильности. Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва не принимает обвинений в том, что Россия разрушила систему стратегической стабильности. В сентябре он отмечал, что речи о переговорах по вопросам стратегической стабильности с США в текущих условиях идти не может. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков еще в мае сообщал, что серьезных контактов между Москвой и Вашингтоном по контролю над вооружениями не ведется, последние остатки правовой базы ускользают из-под ног, ситуация очень печальная, и ответственность целиком и полностью лежит на США. При этом Глава МИД Китая Ван И на встрече с Лавровым в Москве в сентябре отмечал, что Китай и Россия несут особую ответственность за поддержание стратегической стабильности в мире. По словам Ван И, "нынешняя турбулентность международной и региональной ситуации" требует поддерживать контакты и "постоянно сверять часы, координировать усилия для продвижения вперед стратегического взаимодействия". Со своей стороны Лавров согласился с тем, что Китай и Россия работают "в непростых условиях, когда мир переживает тектонические сдвиги".

https://ria.ru/20230915/ssha-1896354409.html

https://ria.ru/20230919/ssha-1897070431.html

россия

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россия, сша, москва, сергей лавров, виктория нуланд, ван и (политик)