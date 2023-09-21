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Госсовет попросил Путина продлить нацпроект "Демография" до 2030 года - РИА Новости, 21.09.2023
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22:50 21.09.2023
https://ria.ru/20230921/demografiya-1897903644.html
Госсовет попросил Путина продлить нацпроект "Демография" до 2030 года
Госсовет попросил Путина продлить нацпроект "Демография" до 2030 года - РИА Новости, 21.09.2023
Госсовет попросил Путина продлить нацпроект "Демография" до 2030 года
Все регионы отмечают эффективность национального проекта "Демография", поэтом просим продлить эти меры до 2030 года, обратился к президенту РФ Владимиру Путину... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T22:50
2023-09-21T22:50
россия
владимир путин
андрей никитин (политик)
новгородская область
общество
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сен - РИА Новости. Все регионы отмечают эффективность национального проекта "Демография", поэтом просим продлить эти меры до 2030 года, обратился к президенту РФ Владимиру Путину на президиуме Госсовета губернатор Новгородской области, глава комиссии Госсовета по соцполитике Андрей Никитин. "Все регионы отмечают... что очень востребованы и эффективны такие инструменты, как временные и общественные работы. А также профессиональное обучение в рамках национального проекта "Демография". Уважаемый Владимир Владимирович, просим продлить эти меры до 2030 года. Реализация нацпроекта "Демография" позволила модернизировать региональные службы занятости. При существенной поддержке из федерального бюджета реализованы механизмы проактивной работы как с теми, кто трудоустраивается, так и с работодателями. Используются бережливые технологии и цифровые ресурсы", - заявил Никитин, выступая на Президиуме Госсовета. Он также озвучил предложение регионов о доработке федеральной платформы "Работа в России" для формирования Единого прогноза потребности экономики в кадрах. Эти данные позволят также планировать ремонт и строительство новых общежитий.
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россия, владимир путин, андрей никитин (политик), новгородская область, общество
Россия, Владимир Путин, Андрей Никитин (политик), Новгородская область, Общество
Госсовет попросил Путина продлить нацпроект "Демография" до 2030 года

Губернатор Никитин попросил Путина продлить нацпроект "Демография" до 2030 года

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкПрохожие в Великом Новгороде
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сен - РИА Новости. Все регионы отмечают эффективность национального проекта "Демография", поэтом просим продлить эти меры до 2030 года, обратился к президенту РФ Владимиру Путину на президиуме Госсовета губернатор Новгородской области, глава комиссии Госсовета по соцполитике Андрей Никитин.
"Все регионы отмечают... что очень востребованы и эффективны такие инструменты, как временные и общественные работы. А также профессиональное обучение в рамках национального проекта "Демография". Уважаемый Владимир Владимирович, просим продлить эти меры до 2030 года. Реализация нацпроекта "Демография" позволила модернизировать региональные службы занятости. При существенной поддержке из федерального бюджета реализованы механизмы проактивной работы как с теми, кто трудоустраивается, так и с работодателями. Используются бережливые технологии и цифровые ресурсы", - заявил Никитин, выступая на Президиуме Госсовета.
Он также озвучил предложение регионов о доработке федеральной платформы "Работа в России" для формирования Единого прогноза потребности экономики в кадрах.
Эти данные позволят также планировать ремонт и строительство новых общежитий.
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РоссияВладимир ПутинАндрей Никитин (политик)Новгородская областьОбщество
 
 
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