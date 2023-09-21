https://ria.ru/20230921/delo-1897872417.html

ГП Азербайджана возбудила два уголовных дела после гибели миротворцев

ГП Азербайджана возбудила два уголовных дела после гибели миротворцев - РИА Новости, 21.09.2023

ГП Азербайджана возбудила два уголовных дела после гибели миротворцев

Генпрокуратура Азербайджана возбудила два уголовных дела после гибели шести российских миротворцев в двух инцидентах в Карабахе в среду, говорится в... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T19:21

2023-09-21T19:21

2023-09-21T20:49

баку

азербайджан

генеральная прокуратура рф

в мире

ситуация в нагорном карабахе

камаз (завод)

ереван

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БАКУ, 21 сен — РИА Новости. Генпрокуратура Азербайджана возбудила два уголовных дела после гибели шести российских миротворцев в двух инцидентах в Карабахе в среду, говорится в пресс-релизе ведомства, полученном РИА Новости."Группа военнослужащих ВС Азербайджана <...> на территории села Джанятаг Тертерского района в связи со сложным рельефом местности, туманной и дождливой погодой обстреляла из огнестрельного оружия автомобиль, в котором находились военнослужащие российского миротворческого контингента (РМК). <...> В результате инцидента погибли пятеро военных РМК", — говорится в документе.В этот же день произошел еще один инцидент, добавили в Генпрокуратуре. В указанном населенном пункте члены незаконных армянских вооруженных формирований обстреляли КамАЗ, принадлежащий РМК. Один миротворец погиб, еще один получил ранения.Генпрокурор республики по этим фактам возбудил уголовное дело. Расследование поручили Следственному управлению Генпрокуратуры.Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил Владимиру Путину и принес извинения в связи с гибелью российских миротворцев в Карабахе. Он выразил соболезнования и заявил о готовности оказать материальную помощь семьям погибших.Источник в одном из российских силовых ведомств сообщил, что первых подозреваемых уже задержали. Кроме того, командира корпуса Вооруженных сил Азербайджана, подчиненные которого виновны в гибели российских военнослужащих, отстранили от работы.Российские миротворцы находятся в Карабахе в соответствии с трехсторонним азербайджано-армяно-российским соглашением от 10 ноября 2020 года. Контингент развернули вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора. Общая численность — 1960 военнослужащих.

https://ria.ru/20230919/karabakh-1897287485.html

https://ria.ru/20230921/karabakh-1897824577.html

баку

азербайджан

ереван

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баку, азербайджан, генеральная прокуратура рф, в мире, ситуация в нагорном карабахе, камаз (завод), ереван