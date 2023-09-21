https://ria.ru/20230921/delegatsiya-1897703764.html
Делегация армян Карабаха направилась на встречу с представителями Баку
Делегация армян Карабаха направилась на встречу с представителями Баку - РИА Новости, 21.09.2023
Делегация армян Карабаха направилась на встречу с представителями Баку
Делегация армян Нагорного Карабаха направилась на встречу с представителями Баку в Евлахе, государственный телеканал AzTV показал кадры продвижения автоколонны. РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T09:13
2023-09-21T09:13
2023-09-21T09:44
в мире
азербайджан
ситуация в нагорном карабахе
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Делегация армян Нагорного Карабаха направилась на встречу с представителями Баку в Евлахе, государственный телеканал AzTV показал кадры продвижения автоколонны."Делегация из Ханкенди уже проехала через Агдамский район (Азербайджана. — Прим. ред.) и движется в направлении города Евлах", — cообщили журналисты.Также опубликована видеозапись проезда колонны из трех черных джипов, сопровождаемых тремя машинами азербайджанской полиции и автомобилем российских миротворцев.Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку готов обеспечить права всех армян, проживающих в Карабахе, так как это закреплено в конституции страны.Как отметил накануне помощник главы государства по внешнеполитическим вопросам Хикмет Гаджиев, Баку подготовил план социально-экономической реинтеграции жителей региона, запланировано его обсуждение на встрече в Евлахе.По данным российского ведомства, миротворцы уже эвакуировали из трех районов в Нагорном Карабахе пять тысяч человек. Там также отметили, что контингент продолжает выполнять задачи в регионе, поддерживая "непрерывное взаимодействие с Баку, Ереваном и Степанакертом, направленное на недопущение кровопролития и соблюдение норм гуманитарного права в отношении мирного населения", и обеспечение безопасности личного состава.
https://ria.ru/20230920/karabakh-1897664356.html
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в мире, азербайджан, ситуация в нагорном карабахе
В мире, Азербайджан, Ситуация в Нагорном Карабахе
Делегация армян Карабаха направилась на встречу с представителями Баку
Делегация армян Карабаха направилась на встречу с представителями Баку в Евлахе
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Делегация армян Нагорного Карабаха направилась на встречу с представителями Баку в Евлахе, государственный телеканал AzTV показал кадры продвижения автоколонны.
"Делегация из Ханкенди уже проехала через Агдамский район (Азербайджана. — Прим. ред.) и движется в направлении города Евлах", — cообщили журналисты.
Также опубликована видеозапись проезда колонны из трех черных джипов, сопровождаемых тремя машинами азербайджанской полиции и автомобилем российских миротворцев.
Алиев обсудил с Эрдоганом ситуацию в Карабахе
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку готов обеспечить права всех армян, проживающих в Карабахе, так как это закреплено в конституции страны.
Как отметил накануне помощник главы государства по внешнеполитическим вопросам Хикмет Гаджиев
, Баку подготовил план социально-экономической реинтеграции жителей региона, запланировано его обсуждение на встрече в Евлахе.
Минобороны Азербайджана 19 сентября сообщило о проведении "антитеррористических мероприятий локального характера" для восстановления конституционного строя в Нагорном Карабахе. В Баку заявили, что выводят из строя позиции Вооруженных сил Армении, но не атакуют гражданское население и объекты инфраструктуры. В Ереване, в свою очередь, подчеркнули, что у республиканской армии там нет подразделений или техники.
Впоследствии российское Минобороны объявило, что Азербайджан и представители Степанкерта договорились о полном прекращении боевых действий.
По данным российского ведомства, миротворцы уже эвакуировали из трех районов в Нагорном Карабахе пять тысяч человек. Там также отметили, что контингент продолжает выполнять задачи в регионе, поддерживая "непрерывное взаимодействие с Баку
, Ереваном
и Степанакертом
, направленное на недопущение кровопролития и соблюдение норм гуманитарного права в отношении мирного населения", и обеспечение безопасности личного состава.
При обстрелах в Карабахе погибли около 200 человек, сообщили СМИ