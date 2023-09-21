https://ria.ru/20230921/dagestan-1897822502.html
Матвиенко и глава Дагестана открыли дом лезгинки в Махачкале
Матвиенко и глава Дагестана открыли дом лезгинки в Махачкале - РИА Новости, 21.09.2023
Матвиенко и глава Дагестана открыли дом лезгинки в Махачкале
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и глава Дагестана Сергей Меликов открыли в Махачкале дом танца "Лезгинка", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T16:39
2023-09-21T16:39
2023-09-21T16:39
культура
общество
махачкала
валентина матвиенко
сергей меликов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/01/1875460849_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_9b82a9e6ad9e735cf1187361fc907f53.jpg
МАХАЧКАЛА, 21 сен - РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и глава Дагестана Сергей Меликов открыли в Махачкале дом танца "Лезгинка", передает корреспондент РИА Новости. "Я хочу всех вас с этим поздравить и поздравить жителей Дагестана с этим замечательным долгожданным событием. Ансамбль "Лезгинка" – это не ансамбль, это уникальное явление, аналогов в мире нет", – сказала Матвиенко во время открытия. Она отметила, что в этом дворце может заниматься 500 детей – "в пять раз больше, чем было раньше". "Работа проделана колоссальная. Хочу поблагодарить всех, кто приложил усилия, свой труд в создание этого дворца", – добавила парламентарий.Матвиенко отдельно поблагодарила главу Дагестана, подчеркнув, что "человек дал слово - человек его выполнил".
https://ria.ru/20230531/spetsoperatsiya-1875425799.html
махачкала
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/01/1875460849_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_f0a022cabf0870ab7d795d12245f57c4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, махачкала, валентина матвиенко, сергей меликов
Культура, Общество, Махачкала, Валентина Матвиенко, Сергей Меликов
Матвиенко и глава Дагестана открыли дом лезгинки в Махачкале
Матвиенко и глава Дагестана Меликов открыли дом танца "Лезгинка" в Махачкале
МАХАЧКАЛА, 21 сен - РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и глава Дагестана Сергей Меликов открыли в Махачкале дом танца "Лезгинка", передает корреспондент РИА Новости.
«
"Я хочу всех вас с этим поздравить и поздравить жителей Дагестана с этим замечательным долгожданным событием. Ансамбль "Лезгинка" – это не ансамбль, это уникальное явление, аналогов в мире нет", – сказала Матвиенко во время открытия.
Она отметила, что в этом дворце может заниматься 500 детей – "в пять раз больше, чем было раньше".
«
"Работа проделана колоссальная. Хочу поблагодарить всех, кто приложил усилия, свой труд в создание этого дворца", – добавила парламентарий.
Матвиенко отдельно поблагодарила главу Дагестана, подчеркнув, что "человек дал слово - человек его выполнил".
Ансамбль "Лезгинка" направит часть заработка с концертов бойцам СВО