https://ria.ru/20230921/dagestan-1897822502.html

Матвиенко и глава Дагестана открыли дом лезгинки в Махачкале

Матвиенко и глава Дагестана открыли дом лезгинки в Махачкале - РИА Новости, 21.09.2023

Матвиенко и глава Дагестана открыли дом лезгинки в Махачкале

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и глава Дагестана Сергей Меликов открыли в Махачкале дом танца "Лезгинка", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T16:39

2023-09-21T16:39

2023-09-21T16:39

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валентина матвиенко

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МАХАЧКАЛА, 21 сен - РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и глава Дагестана Сергей Меликов открыли в Махачкале дом танца "Лезгинка", передает корреспондент РИА Новости. "Я хочу всех вас с этим поздравить и поздравить жителей Дагестана с этим замечательным долгожданным событием. Ансамбль "Лезгинка" – это не ансамбль, это уникальное явление, аналогов в мире нет", – сказала Матвиенко во время открытия. Она отметила, что в этом дворце может заниматься 500 детей – "в пять раз больше, чем было раньше". "Работа проделана колоссальная. Хочу поблагодарить всех, кто приложил усилия, свой труд в создание этого дворца", – добавила парламентарий.Матвиенко отдельно поблагодарила главу Дагестана, подчеркнув, что "человек дал слово - человек его выполнил".

https://ria.ru/20230531/spetsoperatsiya-1875425799.html

махачкала

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

общество, махачкала, валентина матвиенко, сергей меликов