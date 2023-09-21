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Матвиенко и глава Дагестана открыли дом лезгинки в Махачкале - РИА Новости, 21.09.2023
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Культура
 
16:39 21.09.2023
https://ria.ru/20230921/dagestan-1897822502.html
Матвиенко и глава Дагестана открыли дом лезгинки в Махачкале
Матвиенко и глава Дагестана открыли дом лезгинки в Махачкале - РИА Новости, 21.09.2023
Матвиенко и глава Дагестана открыли дом лезгинки в Махачкале
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и глава Дагестана Сергей Меликов открыли в Махачкале дом танца "Лезгинка", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T16:39
2023-09-21T16:39
культура
общество
махачкала
валентина матвиенко
сергей меликов
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МАХАЧКАЛА, 21 сен - РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и глава Дагестана Сергей Меликов открыли в Махачкале дом танца "Лезгинка", передает корреспондент РИА Новости. "Я хочу всех вас с этим поздравить и поздравить жителей Дагестана с этим замечательным долгожданным событием. Ансамбль "Лезгинка" – это не ансамбль, это уникальное явление, аналогов в мире нет", – сказала Матвиенко во время открытия. Она отметила, что в этом дворце может заниматься 500 детей – "в пять раз больше, чем было раньше". &quot;Работа проделана колоссальная. Хочу поблагодарить всех, кто приложил усилия, свой труд в создание этого дворца&quot;, – добавила парламентарий.Матвиенко отдельно поблагодарила главу Дагестана, подчеркнув, что "человек дал слово - человек его выполнил".
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общество, махачкала, валентина матвиенко, сергей меликов
Культура, Общество, Махачкала, Валентина Матвиенко, Сергей Меликов
Матвиенко и глава Дагестана открыли дом лезгинки в Махачкале

Матвиенко и глава Дагестана Меликов открыли дом танца "Лезгинка" в Махачкале

© Фото пресс-служба главы Дагестана Выступление ансамбля “Лезгинка” на концерте “Мир сквозь танец”
Выступление ансамбля “Лезгинка” на концерте “Мир сквозь танец”
© Фото пресс-служба главы Дагестана
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 21 сен - РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и глава Дагестана Сергей Меликов открыли в Махачкале дом танца "Лезгинка", передает корреспондент РИА Новости.
«
"Я хочу всех вас с этим поздравить и поздравить жителей Дагестана с этим замечательным долгожданным событием. Ансамбль "Лезгинка" – это не ансамбль, это уникальное явление, аналогов в мире нет", – сказала Матвиенко во время открытия.
Она отметила, что в этом дворце может заниматься 500 детей – "в пять раз больше, чем было раньше".
«

"Работа проделана колоссальная. Хочу поблагодарить всех, кто приложил усилия, свой труд в создание этого дворца", – добавила парламентарий.

Матвиенко отдельно поблагодарила главу Дагестана, подчеркнув, что "человек дал слово - человек его выполнил".
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КультураОбществоМахачкалаВалентина МатвиенкоСергей Меликов
 
 
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