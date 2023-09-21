https://ria.ru/20230921/bolnitsa-1897713505.html

В красноярском райцентре построили лечебный корпус на 424 миллиона рублей

В красноярском райцентре построили лечебный корпус на 424 миллиона рублей - РИА Новости, 21.09.2023

В красноярском райцентре построили лечебный корпус на 424 миллиона рублей

Новый лечебный корпус стоимостью 424 миллиона рублей введен в эксплуатацию и уже начал принимать пациентов в Ирбейской районной больнице на юге Красноярского... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T10:35

2023-09-21T10:35

2023-09-21T11:40

красноярский край

нацпроекты

здоровье - общество

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КРАСНОЯРСК, 21 сен - РИА Новости. Новый лечебный корпус стоимостью 424 миллиона рублей введен в эксплуатацию и уже начал принимать пациентов в Ирбейской районной больнице на юге Красноярского края, сообщает минздрав региона. "Лечебно-диагностический корпус в селе Ирбейское построен взамен хирургического отделения и родильного дома районной больницы, здания которых устарели. На возведение трехэтажного здания из краевого бюджета в рамках нацпроекта "Здравоохранение" было выделено 424 млн рублей", - говорится в сообщении. На первом этаже находится холл, гардероб, рентген-кабинет, флюорографический кабинет, кабинеты УЗИ, ФГС и ЭКГ, лаборатория, ургентный родильный зал для экстренных родов. На втором этаже расположены операционный блок и реанимация, на третьем - палатное отделение с хирургическими и гинекологическими койками. Здание соединено теплым переходом с терапевтическим стационаром. Отделения полностью укомплектованы врачами и средним медицинским персоналом. "Диагностический блок доступен и пациентам, находящимся на стационарном лечении, а также амбулаторным пациентам, хорошо оснащен. Здесь есть цифровой флюорограф и рентген-аппарат, функциональная диагностика, аппарат УЗИ экспертного класса. Скоро здесь впервые начнут проводить УЗИ сердца и сосудов, которых раньше в Ирбейской больнице не было. Сейчас доктор проходит обучение", - отметил и.о. министра здравоохранения региона Борис Немик. В новом здании уже прошли лечение 38 человек, состоялось восемь операций.

https://ria.ru/20230906/proekt-1894504814.html

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красноярский край, нацпроекты, здоровье - общество