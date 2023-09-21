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Беспилотники будут использовать в сельском хозяйстве в Липецкой области - РИА Новости, 21.09.2023
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Липецкая область
 
16:06 21.09.2023
https://ria.ru/20230921/bespilotniki-1897807178.html
Беспилотники будут использовать в сельском хозяйстве в Липецкой области
Беспилотники будут использовать в сельском хозяйстве в Липецкой области - РИА Новости, 21.09.2023
Беспилотники будут использовать в сельском хозяйстве в Липецкой области
Липецкая область стала участником экспериментального проекта по применению беспилотной авиации в сельском хозяйстве; всего в эксперименте будут участвовать 12... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T16:06
2023-09-21T16:06
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 21 сен - РИА Новости. Липецкая область стала участником экспериментального проекта по применению беспилотной авиации в сельском хозяйстве; всего в эксперименте будут участвовать 12 субъектов РФ, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Губернатор уточнил, что беспилотные авиационные системы планируется использовать для обработки посевов от вредителей. Помимо Липецкой области в пилотном проекте участвуют Воронежская, Астраханская, Волгоградская, Нижегородская, Ульяновская, Новосибирская, Тамбовская и Саратовская области, а также Республика Татарстан, Ставропольский и Алтайский края. По словам Артамонова, использование дронов в сельскохозяйственном земледелии позволит повысить точность обработки полей, минимизировать расход средств защиты растений и как следствие нарастить объемы производимой продукции, снизив ее себестоимость. "Мы очень рассчитывали на включение Липецкой области в данный проект. У нас развитое и высокотехнологичное сельское хозяйство, есть положительный опыт применения беспилотных систем для обработки полей. Это перспективное направление, которое мы хотим развивать, и которое станет еще одним важным шагом в повышении эффективности агропромышленного комплекса региона", – отметил Артамонов. Он добавил, что сейчас для реализации проекта в Липецкой области проводится инвентаризация земель сельхозназначения и картирование полей. Полученные данные будут использоваться для программирования маршрутов беспилотников.
https://ria.ru/20230905/artdivizion-1894324198.html
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липецкая область, игорь артамонов
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов

Беспилотники будут использовать в сельском хозяйстве в Липецкой области

© iStock.com / sarawuth702Дрон опрыскивает поле
Дрон опрыскивает поле - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© iStock.com / sarawuth702
Дрон опрыскивает поле
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 21 сен - РИА Новости. Липецкая область стала участником экспериментального проекта по применению беспилотной авиации в сельском хозяйстве; всего в эксперименте будут участвовать 12 субъектов РФ, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Губернатор уточнил, что беспилотные авиационные системы планируется использовать для обработки посевов от вредителей. Помимо Липецкой области в пилотном проекте участвуют Воронежская, Астраханская, Волгоградская, Нижегородская, Ульяновская, Новосибирская, Тамбовская и Саратовская области, а также Республика Татарстан, Ставропольский и Алтайский края.
По словам Артамонова, использование дронов в сельскохозяйственном земледелии позволит повысить точность обработки полей, минимизировать расход средств защиты растений и как следствие нарастить объемы производимой продукции, снизив ее себестоимость.
"Мы очень рассчитывали на включение Липецкой области в данный проект. У нас развитое и высокотехнологичное сельское хозяйство, есть положительный опыт применения беспилотных систем для обработки полей. Это перспективное направление, которое мы хотим развивать, и которое станет еще одним важным шагом в повышении эффективности агропромышленного комплекса региона", – отметил Артамонов.
Он добавил, что сейчас для реализации проекта в Липецкой области проводится инвентаризация земель сельхозназначения и картирование полей. Полученные данные будут использоваться для программирования маршрутов беспилотников.
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