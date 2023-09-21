https://ria.ru/20230921/armeniya-1897857204.html
Армения не перекладывает ответственность на Россию, утверждает Пашинян
Армения не перекладывает ответственность на Россию, утверждает Пашинян - РИА Новости, 21.09.2023
Армения не перекладывает ответственность на Россию, утверждает Пашинян
Власти Армении не стремятся переложить ответственность за свои неудачи на Россию, заявил в четверг армянский премьер Никол Пашинян. РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T18:16
2023-09-21T18:16
2023-09-21T18:48
урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
никол пашинян
владимир путин
ильхам алиев
азербайджан
россия
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874770208_0:46:3264:1882_1920x0_80_0_0_c52cb1e31099dc08dfc642363ad75b80.jpg
ЕРЕВАН, 21 сен - РИА Новости. Власти Армении не стремятся переложить ответственность за свои неудачи на Россию, заявил в четверг армянский премьер Никол Пашинян. "Сейчас в российской прессе много говорят, что Армения долгое время пытается возложить ответственность за свои неудачи на Россию. Мы ни на кого не возлагаем ответственность за неудачи", - заявил Пашинян в видеообращении, опубликованном на его странице в соцсетях. Однако, по его словам, есть трехстороннее заявление лидеров Армении, России и Азербайджана, согласно которому Лачинский коридор, связывающий Армению с Карабахом, должен был быть под контролем российских миротворцев, и российские миротворцы должны были гарантировать безопасность гражданского населения Карабаха. "Мы последовательно поднимали эти вопросы", - заявил Пашинян. Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в регионе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха. В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. В сентябре президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.
https://ria.ru/20230919/karabakh-1897287485.html
https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html
азербайджан
россия
армения
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874770208_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6af1ee3b609ae0723b995738772cfd28.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе, никол пашинян, владимир путин, ильхам алиев, азербайджан, россия, армения, в мире, ситуация в нагорном карабахе
Урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе, Никол Пашинян, Владимир Путин, Ильхам Алиев, Азербайджан, Россия, Армения, В мире, Ситуация в Нагорном Карабахе
Армения не перекладывает ответственность на Россию, утверждает Пашинян
Пашинян: Армения не перекладывает ответственность за неудачи на Россию