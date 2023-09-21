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Армения не перекладывает ответственность на Россию, утверждает Пашинян - РИА Новости, 21.09.2023
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18:16 21.09.2023 (обновлено: 18:48 21.09.2023)
https://ria.ru/20230921/armeniya-1897857204.html
Армения не перекладывает ответственность на Россию, утверждает Пашинян
Армения не перекладывает ответственность на Россию, утверждает Пашинян - РИА Новости, 21.09.2023
Армения не перекладывает ответственность на Россию, утверждает Пашинян
Власти Армении не стремятся переложить ответственность за свои неудачи на Россию, заявил в четверг армянский премьер Никол Пашинян. РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T18:16
2023-09-21T18:48
урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
никол пашинян
владимир путин
ильхам алиев
азербайджан
россия
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 21 сен - РИА Новости. Власти Армении не стремятся переложить ответственность за свои неудачи на Россию, заявил в четверг армянский премьер Никол Пашинян. "Сейчас в российской прессе много говорят, что Армения долгое время пытается возложить ответственность за свои неудачи на Россию. Мы ни на кого не возлагаем ответственность за неудачи", - заявил Пашинян в видеообращении, опубликованном на его странице в соцсетях. Однако, по его словам, есть трехстороннее заявление лидеров Армении, России и Азербайджана, согласно которому Лачинский коридор, связывающий Армению с Карабахом, должен был быть под контролем российских миротворцев, и российские миротворцы должны были гарантировать безопасность гражданского населения Карабаха. "Мы последовательно поднимали эти вопросы", - заявил Пашинян. Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в регионе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха. В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. В сентябре президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.
https://ria.ru/20230919/karabakh-1897287485.html
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урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе, никол пашинян, владимир путин, ильхам алиев, азербайджан, россия, армения, в мире, ситуация в нагорном карабахе
Урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе, Никол Пашинян, Владимир Путин, Ильхам Алиев, Азербайджан, Россия, Армения, В мире, Ситуация в Нагорном Карабахе
Армения не перекладывает ответственность на Россию, утверждает Пашинян

Пашинян: Армения не перекладывает ответственность за неудачи на Россию

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян . Архивное фото
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ЕРЕВАН, 21 сен - РИА Новости. Власти Армении не стремятся переложить ответственность за свои неудачи на Россию, заявил в четверг армянский премьер Никол Пашинян.
"Сейчас в российской прессе много говорят, что Армения долгое время пытается возложить ответственность за свои неудачи на Россию. Мы ни на кого не возлагаем ответственность за неудачи", - заявил Пашинян в видеообращении, опубликованном на его странице в соцсетях.
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Однако, по его словам, есть трехстороннее заявление лидеров Армении, России и Азербайджана, согласно которому Лачинский коридор, связывающий Армению с Карабахом, должен был быть под контролем российских миротворцев, и российские миротворцы должны были гарантировать безопасность гражданского населения Карабаха. "Мы последовательно поднимали эти вопросы", - заявил Пашинян.
Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в регионе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха.
В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. В сентябре президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.
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Урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном КарабахеНикол ПашинянВладимир ПутинИльхам АлиевАзербайджанРоссияАрменияВ миреСитуация в Нагорном Карабахе
 
 
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