https://ria.ru/20230921/aktsiya-1897755064.html

Протестующие у здания парламента Армении объявили голодовку

Протестующие у здания парламента Армении объявили голодовку - РИА Новости, 21.09.2023

Протестующие у здания парламента Армении объявили голодовку

Акция протеста против действий властей Армении в ситуации в Нагорном Карабахе стартовала у здания парламента в Ереване, часть ее участников объявила о... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T13:04

2023-09-21T13:04

2023-09-21T17:15

в мире

армения

ситуация в нагорном карабахе

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Акция протеста против действий властей Армении в ситуации в Нагорном Карабахе стартовала у здания парламента в Ереване, часть ее участников объявила о голодовке, передает корреспондент РИА Новости."Мы объявляем о голодовке и призываем присоединиться к ней всех несогласных с политикой действующих властей", — заявил агентству лидер партии "Демократическая консолидация" Сурен Петросян.Затем, в районе 14:00 (13:00 мск), протестующие в сопровождении своего пикапа и полицейских автомобилей двинулись к центру города.В среду на площади Республики, рядом со зданием правительства, произошли стычки митингующих с полицией. Участники акции обвинили премьер-министра Никола Пашиняна в сдаче Нагорного Карабаха Азербайджану. Пик напряженности пришелся на 21:00 мск, тогда в полицию и спецназ полетели камни и бутылки, они в ответ закрывались щитами и проводили задержания.Азербайджан 19 сентября провел "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в регионе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод из региона тяжелой техники. Карабахским армянам предложен план реинтеграции в азербайджанскую государственность.

https://ria.ru/20230921/karabakh-1897758880.html

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в мире, армения, ситуация в нагорном карабахе