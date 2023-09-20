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Бастрыкин поставил на контроль расследование взрыва газа в Балашихе

Бастрыкин поставил на контроль расследование взрыва газа в Балашихе - РИА Новости, 20.09.2023

Бастрыкин поставил на контроль расследование взрыва газа в Балашихе

Глава Следственного комитета России Алескандр Бастрыкин поручил поставить ход расследования уголовного дела по взрыву газа в девятиэтажке в подмосковной... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T22:29

2023-09-20T22:29

2023-09-20T22:29

происшествия

балашиха

россия

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв в доме в балашихе

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Алескандр Бастрыкин поручил поставить ход расследования уголовного дела по взрыву газа в девятиэтажке в подмосковной Балашихе на контроль в центральном аппарате СК, сообщается в Telegram-канале ведомства. Взрыв газа произошел в жилой многоэтажке в среду утром, разнеся несколько этажей вместе с перекрытиями. По данным областного главка МЧС, погибли три человека. Позднее на месте ЧП произошло повторное обрушение, под завалами оказались шесть спасателей, двое из них погибли, отмечали в МЧС. СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и провел обыски в управляющей и газовой компаниях. "Глава ведомства дал поручение исполняющему обязанности руководителя ГСУСК России по Московской области Яковлеву Я.А. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах. Его результаты поставлены на контроль в центральном аппарате СК России", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230313/gaz-1857097719.html

балашиха

россия

московская область (подмосковье)

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происшествия, балашиха, россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв в доме в балашихе, московская область (подмосковье)