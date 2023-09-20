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Семьям погибших и пострадавших при взрыве в Балашихе назначили выплаты

Семьям погибших и пострадавших при взрыве в Балашихе назначили выплаты - РИА Новости, 20.09.2023

Семьям погибших и пострадавших при взрыве в Балашихе назначили выплаты

Вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин сообщил, что семьям погибших в результате взрыва в Балашихе выплатят по 1 миллиону рублей, пострадавшим в... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T20:39

2023-09-20T20:39

2023-09-20T20:49

балашиха

взрыв в доме в балашихе

происшествия

московская область (подмосковье)

октябрьский

евгений хромушин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин сообщил, что семьям погибших в результате взрыва в Балашихе выплатят по 1 миллиону рублей, пострадавшим в тяжелом состоянии - 500 тысяч."Семьям погибших при взрыве в жилом доме №10 на улице Октябрьской в Балашихе выплатят 1 миллион рублей. Об этом сообщил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин. Пострадавшим, находящимся в тяжелом состоянии, - 500 тысяч рублей. Тем, кто находится в состоянии средней степени тяжести, - 300 тысяч рублей, остальным пострадавшим - 100 тысяч рублей", - сообщается в группе администрации городского округа во "ВКонтакте".По данным ведомства, на восстановление имущества семьям выплатят по 30 тысяч рублей на человека, а одиноко проживающим - по 50 тысяч.Взрыв газа произошел в жилой многоэтажке в среду утром, разнеся несколько этажей вместе с перекрытиями. По данным областного главка МЧС, погибли три человека. Позднее на месте ЧП произошло повторное обрушение, под завалами оказались шесть спасателей, двое из них погибли, отмечали в МЧС. СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и провел обыски в управляющей и газовой компаниях.

балашиха

московская область (подмосковье)

октябрьский

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балашиха, взрыв в доме в балашихе, происшествия, московская область (подмосковье), октябрьский, евгений хромушин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)