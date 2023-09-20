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Брынцалов заявил, что пострадавшим в Балашихе предусмотрены выплаты - РИА Новости, 20.09.2023
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15:52 20.09.2023
https://ria.ru/20230920/vzryv-1897571695.html
Брынцалов заявил, что пострадавшим в Балашихе предусмотрены выплаты
Брынцалов заявил, что пострадавшим в Балашихе предусмотрены выплаты - РИА Новости, 20.09.2023
Брынцалов заявил, что пострадавшим в Балашихе предусмотрены выплаты
Федеральные выплаты предусмотрены жителям пострадавших от взрыва квартир в Балашихе, сообщил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов. РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T15:52
2023-09-20T15:52
происшествия
балашиха
жилье
московская областная дума
игорь брынцалов
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Федеральные выплаты предусмотрены жителям пострадавших от взрыва квартир в Балашихе, сообщил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов. "Также предусмотрены федеральные выплаты в случае частичной или полной потери имущества. Конечно, мы не оставим тех, кто потерял сегодня своих родственников – вы не одни, мы поможем всем необходимым", - сообщил Брынцалов в своем официальном Telegram-канале. Он также заявил, что семьи, пострадавшие в результате обрушения дома в Балашихе, могут обратиться к своему депутату в Мособлдуме для получения экстренной социальной помощи. "Ко мне, Ефимову Тарасу Васильевичу и Шапкину Владимиру Николаевичу", - добавил Брынцалов. Взрыв газа произошел в доме в Балашихе в среду утром. По данным регионального Минздрава, на текущий момент в результате происшествия в Балашихе погибли пять человек, еще 13 человек пострадали, из них семь госпитализированы. СК возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, провел обыски в управляющей и газовой компаниях.
https://ria.ru/20230313/gaz-1857097719.html
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происшествия, балашиха, жилье, московская областная дума, игорь брынцалов, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Балашиха, Жилье, Московская областная дума, Игорь Брынцалов, Следственный комитет России (СК РФ)
Брынцалов заявил, что пострадавшим в Балашихе предусмотрены выплаты

Брынцалов: пострадавшим при взрыве в Балашихе предусмотрены федеральные выплаты

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСотрудники скорой медицинской помощи
Сотрудники скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Сотрудники скорой медицинской помощи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Федеральные выплаты предусмотрены жителям пострадавших от взрыва квартир в Балашихе, сообщил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.
"Также предусмотрены федеральные выплаты в случае частичной или полной потери имущества. Конечно, мы не оставим тех, кто потерял сегодня своих родственников – вы не одни, мы поможем всем необходимым", - сообщил Брынцалов в своем официальном Telegram-канале.
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Он также заявил, что семьи, пострадавшие в результате обрушения дома в Балашихе, могут обратиться к своему депутату в Мособлдуме для получения экстренной социальной помощи.
"Ко мне, Ефимову Тарасу Васильевичу и Шапкину Владимиру Николаевичу", - добавил Брынцалов.
Взрыв газа произошел в доме в Балашихе в среду утром. По данным регионального Минздрава, на текущий момент в результате происшествия в Балашихе погибли пять человек, еще 13 человек пострадали, из них семь госпитализированы. СК возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, провел обыски в управляющей и газовой компаниях.
Взрыв в жилом доме в Балашихе
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Взрыв бытового газа в девятиэтажке в Балашихе прогремел в 8:21 утра.

Сотрудники МЧС на месте взрыва газа в жилом доме в подмосковной Балашихе

Взрыв бытового газа в девятиэтажке в Балашихе прогремел в 8:21 утра.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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1 из 13
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Обрушились три этажа.

Сотрудники полиции и жильцы на месте взрыва газа в жилом доме в подмосковной Балашихе

Обрушились три этажа.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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2 из 13
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Повреждено не менее десяти квартир.

Жилец дома, в котором произошел взрыв газа в подмосковной Балашихе

Повреждено не менее десяти квартир.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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3 из 13
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Из дома после ЧП эвакуировали 170 человек.

Жительница у дома, где произошел взрыв газа в подмосковной Балашихе

Из дома после ЧП эвакуировали 170 человек.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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4 из 13
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Для них организовали три пункта временного размещения.

Сотрудники МЧС на месте взрыва газа в жилом доме в подмосковной Балашихе

Для них организовали три пункта временного размещения.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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5 из 13
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Эвакуированных жителей обеспечат горячим питанием и водой.

Сотрудник полиции на месте взрыва газа в жилом доме в подмосковной Балашихе

Эвакуированных жителей обеспечат горячим питанием и водой.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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6 из 13
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Им также окажут психологическую помощь.

Сотрудники скорой медицинской помощи с пострадавшей на месте взрыва газа в жилом доме в подмосковной Балашихе

Им также окажут психологическую помощь.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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7 из 13
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

По последним данным, при взрыве погибли три человека, пострадали четверо.

Сотрудники МЧС на месте взрыва газа в жилом доме № 10 на улице Октябрьская в Балашихе

По последним данным, при взрыве погибли три человека, пострадали четверо.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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8 из 13
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

На месте происшествия работают спасатели.

На месте взрыва газа в жилом доме в подмосковной Балашихе

На месте происшествия работают спасатели.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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9 из 13
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Под завалами находятся люди.

Сотрудники полиции и МЧС на месте взрыва газа в жилом доме в подмосковной Балашихе

Под завалами находятся люди.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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10 из 13
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Следственный комитет возбудил уголовное дело по оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Сотрудники МЧС на месте взрыва газа в жилом доме в подмосковной Балашихе

Следственный комитет возбудил уголовное дело по оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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11 из 13
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Во время разбора завалов произошло обрушение плиты.

Обрушение плиты на сотрудников МЧС во время спасательной операции в доме № 10, где произошел взрыв газа на улице Октябрьская в Балашихе

Во время разбора завалов произошло обрушение плиты.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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12 из 13
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Погибли два спасателя.

Сотрудники МЧС во время обрушения плиты во время спасательной операции на месте взрыва газа в жилом доме № 10 на улице Октябрьская в Балашихе

Погибли два спасателя.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
13 из 13

Взрыв бытового газа в девятиэтажке в Балашихе прогремел в 8:21 утра.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
1 из 13

Обрушились три этажа.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
2 из 13

Повреждено не менее десяти квартир.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
3 из 13

Из дома после ЧП эвакуировали 170 человек.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
4 из 13

Для них организовали три пункта временного размещения.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
5 из 13

Эвакуированных жителей обеспечат горячим питанием и водой.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
6 из 13

Им также окажут психологическую помощь.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
7 из 13

По последним данным, при взрыве погибли три человека, пострадали четверо.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
8 из 13

На месте происшествия работают спасатели.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
9 из 13

Под завалами находятся люди.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
10 из 13

Следственный комитет возбудил уголовное дело по оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
11 из 13

Во время разбора завалов произошло обрушение плиты.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
12 из 13

Погибли два спасателя.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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13 из 13
 
ПроисшествияБалашихаЖильеМосковская областная думаИгорь БрынцаловСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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