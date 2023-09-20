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Брынцалов заявил, что пострадавшим в Балашихе предусмотрены выплаты
Брынцалов заявил, что пострадавшим в Балашихе предусмотрены выплаты - РИА Новости, 20.09.2023
Брынцалов заявил, что пострадавшим в Балашихе предусмотрены выплаты
Федеральные выплаты предусмотрены жителям пострадавших от взрыва квартир в Балашихе, сообщил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов. РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T15:52
2023-09-20T15:52
2023-09-20T15:52
происшествия
балашиха
жилье
московская областная дума
игорь брынцалов
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Федеральные выплаты предусмотрены жителям пострадавших от взрыва квартир в Балашихе, сообщил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов. "Также предусмотрены федеральные выплаты в случае частичной или полной потери имущества. Конечно, мы не оставим тех, кто потерял сегодня своих родственников – вы не одни, мы поможем всем необходимым", - сообщил Брынцалов в своем официальном Telegram-канале. Он также заявил, что семьи, пострадавшие в результате обрушения дома в Балашихе, могут обратиться к своему депутату в Мособлдуме для получения экстренной социальной помощи. "Ко мне, Ефимову Тарасу Васильевичу и Шапкину Владимиру Николаевичу", - добавил Брынцалов. Взрыв газа произошел в доме в Балашихе в среду утром. По данным регионального Минздрава, на текущий момент в результате происшествия в Балашихе погибли пять человек, еще 13 человек пострадали, из них семь госпитализированы. СК возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, провел обыски в управляющей и газовой компаниях.
https://ria.ru/20230313/gaz-1857097719.html
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РИА Новости
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происшествия, балашиха, жилье, московская областная дума, игорь брынцалов, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Балашиха, Жилье, Московская областная дума, Игорь Брынцалов, Следственный комитет России (СК РФ)
Брынцалов заявил, что пострадавшим в Балашихе предусмотрены выплаты
Брынцалов: пострадавшим при взрыве в Балашихе предусмотрены федеральные выплаты