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При взрыве в Балашихе пострадали 13 человек, семь госпитализированы
При взрыве в Балашихе пострадали 13 человек, семь госпитализированы - РИА Новости, 20.09.2023
При взрыве в Балашихе пострадали 13 человек, семь госпитализированы
В результате взрыва в Балашихе пострадали 13 человек, семеро из них госпитализированы, сообщили РИА Новости в региональном минздраве. РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T15:16
2023-09-20T15:16
2023-09-20T15:23
происшествия
балашиха
взрыв в доме в балашихе
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. В результате взрыва в Балашихе пострадали 13 человек, семеро из них госпитализированы, сообщили РИА Новости в региональном минздраве."На данный момент в результате происшествия в Балашихе погибли пять человек, еще 13 человек пострадали. Из них семь госпитализированы, медицинская помощь оказывается в полном объеме. Остальные шесть были осмотрены врачами на месте и от госпитализации отказались", - рассказали в ведомстве.Взрыв газа произошел в доме в Балашихе в среду утром. По данным областного главка МЧС, погибли три человека. Позднее на месте ЧП произошло повторное обрушение, под завалами оказались шесть спасателей, двое из них погибли, отмечали в МЧС РФ. СК возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, провел обыски в управляющей и газовой компаниях.
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происшествия, балашиха, взрыв в доме в балашихе, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Балашиха, Взрыв в доме в Балашихе, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
При взрыве в Балашихе пострадали 13 человек, семь госпитализированы
Минздрав МО: при взрыве в Балашихе пострадали 13 человек