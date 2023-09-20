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Сенатор заявил, что пострадавшим при взрыве в доме в Балашихе окажут помощь
Сенатор заявил, что пострадавшим при взрыве в доме в Балашихе окажут помощь - РИА Новости, 20.09.2023
Сенатор заявил, что пострадавшим при взрыве в доме в Балашихе окажут помощь
Пострадавшим при взрыве газа в жилом доме в подмосковной Балашихе будет оказана помощь, люди будут размещены в ближайших гостиницах, сказал журналистам в среду... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T15:04
2023-09-20T15:04
2023-09-20T15:04
происшествия
жилье
московская область (подмосковье)
балашиха
взрыв в доме в балашихе
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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Пострадавшим при взрыве газа в жилом доме в подмосковной Балашихе будет оказана помощь, люди будут размещены в ближайших гостиницах, сказал журналистам в среду сенатор от Московской области Александр Двойных. Число пострадавших при взрыве газа в доме увеличилось до девяти человек, еще пять человек погибли, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "По предварительной информации, это взрыв бытового газа. Каждому жителю будет оказана помощь. У Московской области, у Фонда капитального ремонта Московской области есть большой опыт по восстановлению домов после аварий и в кратчайшие сроки дома приводятся в порядок", - сказал сенатор журналистам. По его словам, система поддержки граждан в сложных ситуациях в Московской области отработана, не только материальная, но и социальная. "Я уверен, там все вопросы будут урегулированы", - сказал Двойных. Он также сообщил, что жильцы пострадавшего дома будут размещены в близлежащих гостиницах.
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происшествия, жилье, московская область (подмосковье), балашиха, взрыв в доме в балашихе
Происшествия, Жилье, Московская область (Подмосковье), Балашиха, Взрыв в доме в Балашихе
Сенатор заявил, что пострадавшим при взрыве в доме в Балашихе окажут помощь
Двойных: пострадавшим при взрыве газа в доме в Балашихе будет оказана помощь