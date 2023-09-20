https://ria.ru/20230920/vzryv-1897555241.html

Сенатор заявил, что пострадавшим при взрыве в доме в Балашихе окажут помощь

Сенатор заявил, что пострадавшим при взрыве в доме в Балашихе окажут помощь - РИА Новости, 20.09.2023

Сенатор заявил, что пострадавшим при взрыве в доме в Балашихе окажут помощь

Пострадавшим при взрыве газа в жилом доме в подмосковной Балашихе будет оказана помощь, люди будут размещены в ближайших гостиницах, сказал журналистам в среду... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T15:04

2023-09-20T15:04

2023-09-20T15:04

происшествия

жилье

московская область (подмосковье)

балашиха

взрыв в доме в балашихе

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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Пострадавшим при взрыве газа в жилом доме в подмосковной Балашихе будет оказана помощь, люди будут размещены в ближайших гостиницах, сказал журналистам в среду сенатор от Московской области Александр Двойных. Число пострадавших при взрыве газа в доме увеличилось до девяти человек, еще пять человек погибли, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "По предварительной информации, это взрыв бытового газа. Каждому жителю будет оказана помощь. У Московской области, у Фонда капитального ремонта Московской области есть большой опыт по восстановлению домов после аварий и в кратчайшие сроки дома приводятся в порядок", - сказал сенатор журналистам. По его словам, система поддержки граждан в сложных ситуациях в Московской области отработана, не только материальная, но и социальная. "Я уверен, там все вопросы будут урегулированы", - сказал Двойных. Он также сообщил, что жильцы пострадавшего дома будут размещены в близлежащих гостиницах.

https://ria.ru/20230313/gaz-1857097719.html

московская область (подмосковье)

балашиха

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происшествия, жилье, московская область (подмосковье), балашиха, взрыв в доме в балашихе