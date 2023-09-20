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Живых людей под завалами девятиэтажки в Балашихе нет, заявили в МЧС

Живых людей под завалами девятиэтажки в Балашихе нет, заявили в МЧС - РИА Новости, 20.09.2023

Живых людей под завалами девятиэтажки в Балашихе нет, заявили в МЧС

В доме в подмосковной Балашихе, где произошел взрыв, сохраняется угроза дальнейшего обрушения, сообщил журналистам замминистра МЧС РФ Илья Денисов. РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T14:50

2023-09-20T14:50

2023-09-20T14:58

происшествия

балашиха

группа газ

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв в доме в балашихе

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. В доме в подмосковной Балашихе, где произошел взрыв, сохраняется угроза дальнейшего обрушения, сообщил журналистам замминистра МЧС РФ Илья Денисов."На данным момент завалы обследованы при помощи кинологов, сохраняется угроза дальнейшего обрушения строительных конструкций", - сказал он.Дальнейшие поисковые работы будут проведены после устранения угрозы обрушения.

балашиха

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2023

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происшествия, балашиха, группа газ, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв в доме в балашихе