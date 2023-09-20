https://ria.ru/20230920/vzryv-1897533328.html

СК назвал возможные причины взрыва в доме в Балашихе

СК назвал возможные причины взрыва в доме в Балашихе - РИА Новости, 20.09.2023

СК назвал возможные причины взрыва в доме в Балашихе

Следователи рассматривают несколько версий взрыва в доме в подмосковной Балашихе, среди которых неисправность газового оборудования и возможное недобросовестное РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T13:58

2023-09-20T13:58

2023-09-20T14:02

взрыв в доме в балашихе

следственный комитет россии (ск рф)

балашиха

происшествия

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Следователи рассматривают несколько версий взрыва в доме в подмосковной Балашихе, среди которых неисправность газового оборудования и возможное недобросовестное использование газовых приборов, сообщила журналистам старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий."Следствием рассматривается ряд версий, в том числе неисправность газового оборудования, а также возможное недобросовестное использование газовых приборов", - сказала Врадий.Взрыв газа произошел в доме в Балашихе в среду утром. По данным областного главка МЧС, погибли три человека. Позднее на месте ЧП произошло повторное обрушение, под завалами оказались шесть спасателей, двое из них погибли, отмечали в МЧС РФ. СК возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, провел обыски в управляющей и газовой компаниях.

https://ria.ru/20230920/gaz-1897480901.html

балашиха

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взрыв в доме в балашихе, следственный комитет россии (ск рф), балашиха, происшествия