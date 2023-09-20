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Число пострадавших при взрыве и обрушении в Балашихе выросло до девяти

Число пострадавших при взрыве и обрушении в Балашихе выросло до девяти - РИА Новости, 20.09.2023

Число пострадавших при взрыве и обрушении в Балашихе выросло до девяти

Число пострадавших при взрыве газа и обрушении конструкций в жилом доме в подмосковной Балашихе увеличилось до девяти человек, еще пять человек погибли,... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T13:12

2023-09-20T13:12

2023-09-20T13:20

происшествия

балашиха

взрыв в доме в балашихе

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Число пострадавших при взрыве газа и обрушении конструкций в жилом доме в подмосковной Балашихе увеличилось до девяти человек, еще пять человек погибли, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."По уточненной информации, всего пострадали 14 человек, пять из них погибли", - сказал собеседник агентства.Взрыв газа произошел в доме в Балашихе в среду утром. По данным областного главка МЧС, погибли три человека. Позднее на месте ЧП произошло повторное обрушение, под завалами оказались шесть спасателей, двое из них погибли, отмечали в МЧС РФ.

балашиха

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, балашиха, взрыв в доме в балашихе, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)