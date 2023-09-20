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МЧС уточнило данные по спасателям, оказавшимся под завалами в Балашихе

МЧС уточнило данные по спасателям, оказавшимся под завалами в Балашихе - РИА Новости, 20.09.2023

МЧС уточнило данные по спасателям, оказавшимся под завалами в Балашихе

Шесть спасателей, по уточненным данным, оказались под завалами при повторном обрушении конструкций дома в подмосковной Балашихе, двое из них погибли, рассказали РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T12:39

2023-09-20T12:39

2023-09-20T12:43

балашиха

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

взрыв в доме в балашихе

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Шесть спасателей, по уточненным данным, оказались под завалами при повторном обрушении конструкций дома в подмосковной Балашихе, двое из них погибли, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."При повторном обрушении всего под завалами оказались шесть человек: четверо переданы медикам и двое погибли", - сказал собеседник агентства.Ранее ведомство сообщало о 4 извлеченных из-под завалов спасателях, двое из которых погибли.

балашиха

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2023

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балашиха, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, взрыв в доме в балашихе