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Два спасателя погибли при повторном обрушении дома в Балашихе

Два спасателя погибли при повторном обрушении дома в Балашихе - РИА Новости, 20.09.2023

Два спасателя погибли при повторном обрушении дома в Балашихе

Два спасателя, попавших под завал при повторном обрушении на месте взрыва бытового газа в подмосковной Балашихе, погибли, еще четверо пострадали, рассказали РИА РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T12:30

2023-09-20T12:30

2023-09-20T14:36

происшествия

балашиха

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв в доме в балашихе

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Два спасателя, попавших под завал при повторном обрушении на месте взрыва бытового газа в подмосковной Балашихе, погибли, еще четверо пострадали, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС."При повторном обрушении всего под завалами оказались шесть человек: четверо переданы медикам и двое погибли", — сказал собеседник агентства.Ранее МЧС сообщало о трех погибших жителях дома. Таким образом, число жертв возросло до пяти. Кроме того, одного пострадавшего доставили в больницу, троим помощь медиков не потребовалась. Под завалами еще остаются как минимум два человека.Взрыв на четвертом этаже девятиэтажки на Октябрьской улице прогремел в 08:21 утра. Обрушились третий, четвертый и пятый этажи, повреждены не менее десяти квартир. Из дома эвакуировали 170 человек.Следственный комитет возбудил уголовное дело по оказанию услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

https://ria.ru/20230313/gaz-1857097719.html

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происшествия, балашиха, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв в доме в балашихе