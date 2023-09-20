В Балашихе всех троих спасателей достали из-под завалов

В Балашихе всех спасателей достали из-под завалов после повторного обрушения
Взрыв бытового газа в девятиэтажке в Балашихе прогремел в 8:21 утра.
Взрыв бытового газа в девятиэтажке в Балашихе прогремел в 8:21 утра.
Из дома после ЧП эвакуировали 170 человек.
Для них организовали три пункта временного размещения.
Для них организовали три пункта временного размещения.
Эвакуированных жителей обеспечат горячим питанием и водой.
Эвакуированных жителей обеспечат горячим питанием и водой.
По последним данным, при взрыве погибли три человека, пострадали четверо.
По последним данным, при взрыве погибли три человека, пострадали четверо.
На месте происшествия работают спасатели.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Во время разбора завалов произошло обрушение плиты.
Во время разбора завалов произошло обрушение плиты.
Взрыв бытового газа в девятиэтажке в Балашихе прогремел в 8:21 утра.
Из дома после ЧП эвакуировали 170 человек.
Для них организовали три пункта временного размещения.
Эвакуированных жителей обеспечат горячим питанием и водой.
По последним данным, при взрыве погибли три человека, пострадали четверо.
На месте происшествия работают спасатели.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Во время разбора завалов произошло обрушение плиты.