Рейтинг@Mail.ru
В Балашихе всех троих спасателей достали из-под завалов - РИА Новости, 20.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:05 20.09.2023 (обновлено: 12:45 20.09.2023)
https://ria.ru/20230920/vzryv-1897500083.html
В Балашихе всех троих спасателей достали из-под завалов
В Балашихе всех троих спасателей достали из-под завалов - РИА Новости, 20.09.2023
В Балашихе всех троих спасателей достали из-под завалов
Всех троих спасателей, попавших под обрушение конструкций жилого дома в подмосковной Балашихе, извлекли из-под завалов и передали врачам, рассказали РИА Новости РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T12:05
2023-09-20T12:45
происшествия
балашиха
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв в доме в балашихе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/14/1897510730_0:152:3006:1844_1920x0_80_0_0_8f2819038aed293123ff4e8cb965638e.jpg
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Всех троих спасателей, попавших под обрушение конструкций жилого дома в подмосковной Балашихе, извлекли из-под завалов и передали врачам, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Троих спасателей извлекли из-под завалов и передали медикам", - сказал собеседник агентства.
балашиха
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/14/1897510730_277:0:3006:2047_1920x0_80_0_0_52eb896701755161070c83f211ed590f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, балашиха, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв в доме в балашихе
Происшествия, Балашиха, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Взрыв в доме в Балашихе
В Балашихе всех троих спасателей достали из-под завалов

В Балашихе всех спасателей достали из-под завалов после повторного обрушения

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС на месте взрыва газа в жилом доме № 10 на улице Октябрьская в Балашихе
Сотрудники МЧС на месте взрыва газа в жилом доме № 10 на улице Октябрьская в Балашихе - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Сотрудники МЧС на месте взрыва газа в жилом доме № 10 на улице Октябрьская в Балашихе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Всех троих спасателей, попавших под обрушение конструкций жилого дома в подмосковной Балашихе, извлекли из-под завалов и передали врачам, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Троих спасателей извлекли из-под завалов и передали медикам", - сказал собеседник агентства.
Взрыв в жилом доме в Балашихе
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Взрыв бытового газа в девятиэтажке в Балашихе прогремел в 8:21 утра.

Сотрудники МЧС на месте взрыва газа в жилом доме в подмосковной Балашихе

Взрыв бытового газа в девятиэтажке в Балашихе прогремел в 8:21 утра.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
1 из 13
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Обрушились три этажа.

Сотрудники полиции и жильцы на месте взрыва газа в жилом доме в подмосковной Балашихе

Обрушились три этажа.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
2 из 13
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Повреждено не менее десяти квартир.

Жилец дома, в котором произошел взрыв газа в подмосковной Балашихе

Повреждено не менее десяти квартир.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
3 из 13
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Из дома после ЧП эвакуировали 170 человек.

Жительница у дома, где произошел взрыв газа в подмосковной Балашихе

Из дома после ЧП эвакуировали 170 человек.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
4 из 13
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Для них организовали три пункта временного размещения.

Сотрудники МЧС на месте взрыва газа в жилом доме в подмосковной Балашихе

Для них организовали три пункта временного размещения.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
5 из 13
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Эвакуированных жителей обеспечат горячим питанием и водой.

Сотрудник полиции на месте взрыва газа в жилом доме в подмосковной Балашихе

Эвакуированных жителей обеспечат горячим питанием и водой.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
6 из 13
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Им также окажут психологическую помощь.

Сотрудники скорой медицинской помощи с пострадавшей на месте взрыва газа в жилом доме в подмосковной Балашихе

Им также окажут психологическую помощь.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
7 из 13
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

По последним данным, при взрыве погибли три человека, пострадали четверо.

Сотрудники МЧС на месте взрыва газа в жилом доме № 10 на улице Октябрьская в Балашихе

По последним данным, при взрыве погибли три человека, пострадали четверо.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
8 из 13
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

На месте происшествия работают спасатели.

На месте взрыва газа в жилом доме в подмосковной Балашихе

На месте происшествия работают спасатели.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
9 из 13
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Под завалами находятся люди.

Сотрудники полиции и МЧС на месте взрыва газа в жилом доме в подмосковной Балашихе

Под завалами находятся люди.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
10 из 13
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Следственный комитет возбудил уголовное дело по оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Сотрудники МЧС на месте взрыва газа в жилом доме в подмосковной Балашихе

Следственный комитет возбудил уголовное дело по оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
11 из 13
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Во время разбора завалов произошло обрушение плиты.

Обрушение плиты на сотрудников МЧС во время спасательной операции в доме № 10, где произошел взрыв газа на улице Октябрьская в Балашихе

Во время разбора завалов произошло обрушение плиты.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
12 из 13
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Погибли два спасателя.

Сотрудники МЧС во время обрушения плиты во время спасательной операции на месте взрыва газа в жилом доме № 10 на улице Октябрьская в Балашихе

Погибли два спасателя.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
13 из 13

Взрыв бытового газа в девятиэтажке в Балашихе прогремел в 8:21 утра.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
1 из 13

Обрушились три этажа.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
2 из 13

Повреждено не менее десяти квартир.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
3 из 13

Из дома после ЧП эвакуировали 170 человек.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
4 из 13

Для них организовали три пункта временного размещения.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
5 из 13

Эвакуированных жителей обеспечат горячим питанием и водой.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
6 из 13

Им также окажут психологическую помощь.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
7 из 13

По последним данным, при взрыве погибли три человека, пострадали четверо.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
8 из 13

На месте происшествия работают спасатели.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
9 из 13

Под завалами находятся люди.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
10 из 13

Следственный комитет возбудил уголовное дело по оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
11 из 13

Во время разбора завалов произошло обрушение плиты.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
12 из 13

Погибли два спасателя.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
13 из 13
 
ПроисшествияБалашихаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Взрыв в доме в Балашихе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала