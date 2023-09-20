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В Балашихе всех троих спасателей достали из-под завалов

В Балашихе всех троих спасателей достали из-под завалов - РИА Новости, 20.09.2023

В Балашихе всех троих спасателей достали из-под завалов

Всех троих спасателей, попавших под обрушение конструкций жилого дома в подмосковной Балашихе, извлекли из-под завалов и передали врачам, рассказали РИА Новости РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T12:05

2023-09-20T12:05

2023-09-20T12:45

происшествия

балашиха

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв в доме в балашихе

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Всех троих спасателей, попавших под обрушение конструкций жилого дома в подмосковной Балашихе, извлекли из-под завалов и передали врачам, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Троих спасателей извлекли из-под завалов и передали медикам", - сказал собеседник агентства.

балашиха

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, балашиха, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв в доме в балашихе