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В МЧС подтвердили гибель трех человек при взрыве газа в доме в Балашихе

В МЧС подтвердили гибель трех человек при взрыве газа в доме в Балашихе - РИА Новости, 20.09.2023

В МЧС подтвердили гибель трех человек при взрыве газа в доме в Балашихе

МЧС России в среду подтвердило гибель трех человек при взрыве газа в жилом доме в подмосковной Балашихе, под завалами, предварительно, остаются еще два... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T11:26

2023-09-20T11:26

2023-09-20T11:32

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

балашиха

взрыв в доме в балашихе

происшествия

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. МЧС России в среду подтвердило гибель трех человек при взрыве газа в жилом доме в подмосковной Балашихе, под завалами, предварительно, остаются еще два человека."На данный момент число пострадавших составляет семь человек, из которых трое погибли, один передан медикам, троим оказана помощь на месте", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что, по предварительной информации, под завалами остаются еще два человека.

балашиха

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), балашиха, взрыв в доме в балашихе, происшествия