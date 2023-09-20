СМИ: около 25 тысяч украинских военных лишились конечностей за время боев
Sky News: около 25 тысяч украинских военных потеряли конечности за время боев
© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Около 25 тысяч украинских военных потеряли конечности в результате вооруженного конфликта на Украине, что в 10 раз превышает число искалеченных за 20 лет военных США в Ираке и в Афганистане, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на американского медика Майка Коркорана.
Коркоран - один из основателей медицинского центра ортопедии и протезирования в США, где некоторые украинские военнослужащие проходят реабилитацию.
"По меньшей мере 25 тысяч украинцев (солдат и офицеров ВСУ - ред.) потеряли конечности (с начала российской военной операции - ред.). Точные цифры тяжело определить - может быть больше", - говорится в материале. Как отмечает телеканал, за 18 месяцев вооруженного конфликта на Украине число граждан этой страны, у которых ампутировали конечности, "по меньшей мере в 10 раз больше, чем американцев, искалеченных за 20 лет в Ираке и Афганистане".
В материале также говорится, что неправильное применение жгутов для остановки кровотечения в полевых условиях на Украине приводит к полной ампутации конечностей украинских военных. "Ремни для оказания первой помощи на поле боя, называемые жгутами, предназначенные для прикрепления к конечности непосредственно над раной для остановки кровотечения часто прикрепляют слишком высоко и оставляют слишком надолго. Кровотечение останавливается, но при этом погибают клетки конечности. В результате приходится ампутировать всю руку или ногу, а не только ее часть. И это происходит в самых ужасающих условиях", - сообщает телеканал.
Бывший премьер Украины Николай Азаров ранее заявил, что Киев скрывает цифры реальных потерь в рядах украинских войск, чтобы избежать выплат, приписывает их к числу пропавших без вести, к концу года число потерь превзойдет 500 тысяч человек. Как заявлял в апреле глава оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев, силы украинской армии истощены.
Россия проводит военную спецоперацию против Украины с 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.