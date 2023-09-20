https://ria.ru/20230920/vsu-1897515627.html

СМИ: около 25 тысяч украинских военных лишились конечностей за время боев

СМИ: около 25 тысяч украинских военных лишились конечностей за время боев - РИА Новости, 20.09.2023

СМИ: около 25 тысяч украинских военных лишились конечностей за время боев

Около 25 тысяч украинских военных потеряли конечности в результате вооруженного конфликта на Украине, что в 10 раз превышает число искалеченных за 20 лет... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T12:59

2023-09-20T12:59

2023-09-20T13:46

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Около 25 тысяч украинских военных потеряли конечности в результате вооруженного конфликта на Украине, что в 10 раз превышает число искалеченных за 20 лет военных США в Ираке и в Афганистане, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на американского медика Майка Коркорана. Коркоран - один из основателей медицинского центра ортопедии и протезирования в США, где некоторые украинские военнослужащие проходят реабилитацию. "По меньшей мере 25 тысяч украинцев (солдат и офицеров ВСУ - ред.) потеряли конечности (с начала российской военной операции - ред.). Точные цифры тяжело определить - может быть больше", - говорится в материале. Как отмечает телеканал, за 18 месяцев вооруженного конфликта на Украине число граждан этой страны, у которых ампутировали конечности, "по меньшей мере в 10 раз больше, чем американцев, искалеченных за 20 лет в Ираке и Афганистане". В материале также говорится, что неправильное применение жгутов для остановки кровотечения в полевых условиях на Украине приводит к полной ампутации конечностей украинских военных. "Ремни для оказания первой помощи на поле боя, называемые жгутами, предназначенные для прикрепления к конечности непосредственно над раной для остановки кровотечения часто прикрепляют слишком высоко и оставляют слишком надолго. Кровотечение останавливается, но при этом погибают клетки конечности. В результате приходится ампутировать всю руку или ногу, а не только ее часть. И это происходит в самых ужасающих условиях", - сообщает телеканал.Бывший премьер Украины Николай Азаров ранее заявил, что Киев скрывает цифры реальных потерь в рядах украинских войск, чтобы избежать выплат, приписывает их к числу пропавших без вести, к концу года число потерь превзойдет 500 тысяч человек. Как заявлял в апреле глава оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев, силы украинской армии истощены. Россия проводит военную спецоперацию против Украины с 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230920/spetsoperatsiya-1897437606.html

https://ria.ru/20230830/generaly-1893106885.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр