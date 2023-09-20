https://ria.ru/20230920/vsu-1897447313.html

Марочко рассказал о тактике ВСУ при попытках штурма на Донецком направлении

Марочко рассказал о тактике ВСУ при попытках штурма на Донецком направлении - РИА Новости, 20.09.2023

Марочко рассказал о тактике ВСУ при попытках штурма на Донецком направлении

ВСУ практически перестали использовать бронетехнику при попытках штурмов на донецком направлении, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T09:24

2023-09-20T09:24

2023-09-20T09:24

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

артемовск

андрей марочко

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 20 сен - РИА Новости. ВСУ практически перестали использовать бронетехнику при попытках штурмов на донецком направлении, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "На донецком направлении вооруженные формирования Украины сводят к минимуму использование бронетехники при штурмах", - рассказал Марочко, ссылаясь на собственные источники. Он уточнил, что в районе населенного пункта Артемовск пытающиеся идти на штурм группы военнослужащих Киева все реже применяют бронетехнику для прикрытия. "Это касается не только западных бронетранспортеров, но и советских. По имеющимся данным, техника есть в наличии, но оттянута от передовых позиций", - пояснил эксперт. Ранее в МО РФ заявили, что на донецком направлении подразделения "Южной" группировки вместе с авиацией и артиллерией отразили две атаки штурмовых групп украинских сил. Потери ВСУ за сутки составили до 225 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронемашины и три автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены САУ Krab польского производства, две артсистемы М777 производства США, а также самоходная гаубица "Гвоздика".

https://ria.ru/20230920/spetsoperatsiya-1897437606.html

луганская народная республика

артемовск

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луганская народная республика, артемовск, андрей марочко, вооруженные силы украины