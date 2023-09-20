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Глава МАГАТЭ вечером встретится с Лавровым - РИА Новости, 20.09.2023
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18:37 20.09.2023 (обновлено: 18:48 20.09.2023)
https://ria.ru/20230920/vstrecha-1897627423.html
Глава МАГАТЭ вечером встретится с Лавровым
Глава МАГАТЭ вечером встретится с Лавровым - РИА Новости, 20.09.2023
Глава МАГАТЭ вечером встретится с Лавровым
Встреча гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси с главой МИД РФ Сергеем Лавровым состоится после полудня (после 19:00 мск) в среду, заявил РИА Новости глава... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T18:37
2023-09-20T18:48
россия
магатэ
нью-йорк (город)
сергей лавров
рафаэль гросси
москва
оон
в мире
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ООН, 20 сен - РИА Новости. Встреча гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси с главой МИД РФ Сергеем Лавровым состоится после полудня (после 19:00 мск) в среду, заявил РИА Новости глава международной организации на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке."После полудня", - сообщил он на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке на вопрос о времени встречи с Лавровым."Мы будем разговаривать о многих вещах, поскольку у нас очень широкая кооперация с Россией", - добавил Гросси.Он отметил, что в частности планируется обсудить возможные даты визита на ЗАЭС и в Москву.
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россия, магатэ, нью-йорк (город), сергей лавров, рафаэль гросси, москва, оон, в мире
Россия, МАГАТЭ, Нью-Йорк (город), Сергей Лавров, Рафаэль Гросси, Москва, ООН, В мире
Глава МАГАТЭ вечером встретится с Лавровым

Гросси на встрече с Лавровым обсудит дату визита на ЗАЭС

© РИА Новости | Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости
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Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Архивное фото
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ООН, 20 сен - РИА Новости. Встреча гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси с главой МИД РФ Сергеем Лавровым состоится после полудня (после 19:00 мск) в среду, заявил РИА Новости глава международной организации на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
"После полудня", - сообщил он на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке на вопрос о времени встречи с Лавровым.
"Мы будем разговаривать о многих вещах, поскольку у нас очень широкая кооперация с Россией", - добавил Гросси.
Он отметил, что в частности планируется обсудить возможные даты визита на ЗАЭС и в Москву.
Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
Глава МАГАТЭ планирует посетить ЗАЭС до конца года
Вчера, 15:56
 
РоссияМАГАТЭНью-Йорк (город)Сергей ЛавровРафаэль ГроссиМоскваООНВ мире
 
 
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