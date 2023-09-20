Рейтинг@Mail.ru
Путин проведет встречу с главой МИД Китая в Петербурге в среду - РИА Новости, 20.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:08 20.09.2023 (обновлено: 12:09 20.09.2023)
https://ria.ru/20230920/vstrecha-1897500808.html
Путин проведет встречу с главой МИД Китая в Петербурге в среду
Путин проведет встречу с главой МИД Китая в Петербурге в среду - РИА Новости, 20.09.2023
Путин проведет встречу с главой МИД Китая в Петербурге в среду
Президент РФ Владимир Путин в среду примет в Константиновском дворце министра иностранных дел Китая Ван И, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T12:08
2023-09-20T12:09
мид кнр
политика
ван и (политик)
владимир путин
санкт-петербург
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1892044676_0:163:3063:1886_1920x0_80_0_0_0f3bc97f0d2b9180baa4717ee9910040.jpg
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду примет в Константиновском дворце министра иностранных дел Китая Ван И, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во время общения с журналистами."Сегодня Путин примет находящегося с визитом в РФ Ван И - министра иностранных дел Китая. Вы знаете, что у Ван И состоялись очень плодотворные переговоры и с секретарем Совбеза (Николаем) Патрушевым, и с министром иностранных дел (Сергеем) Лавровым, другие встречи. И сегодня президент как раз китайского гостя примет в Санкт-Петербурге в Константиновском дворце", - сказал Песков.Он напомнил, что сегодня также запланировано заседание попечительского совета Мариинского театра под председательством Путина. Песков отметил, что заседание пройдет после большого перерыва, между тем творческий коллектив Мариинского театра – один из самых активных в стране, он ведет огромную деятельность по всей географии России.
https://ria.ru/20230919/vmeshatelstvo-1897242158.html
санкт-петербург
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1892044676_18:0:2749:2048_1920x0_80_0_0_8f8060d00b8b9c2e9c58cffd22477a25.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мид кнр, политика, ван и (политик), владимир путин, санкт-петербург, китай
МИД КНР, Политика, Ван И (политик), Владимир Путин, Санкт-Петербург, Китай
Путин проведет встречу с главой МИД Китая в Петербурге в среду

Песков: Путин проведет встречу с главой МИД Китая Ван И в Петербурге в среду

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду примет в Константиновском дворце министра иностранных дел Китая Ван И, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во время общения с журналистами.
"Сегодня Путин примет находящегося с визитом в РФ Ван И - министра иностранных дел Китая. Вы знаете, что у Ван И состоялись очень плодотворные переговоры и с секретарем Совбеза (Николаем) Патрушевым, и с министром иностранных дел (Сергеем) Лавровым, другие встречи. И сегодня президент как раз китайского гостя примет в Санкт-Петербурге в Константиновском дворце", - сказал Песков.
Он напомнил, что сегодня также запланировано заседание попечительского совета Мариинского театра под председательством Путина. Песков отметил, что заседание пройдет после большого перерыва, между тем творческий коллектив Мариинского театра – один из самых активных в стране, он ведет огромную деятельность по всей географии России.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
Патрушев и Ван И обсудили противодействие вмешательству во внутренние дела
Вчера, 14:09
 
МИД КНРПолитикаВан И (политик)Владимир ПутинСанкт-ПетербургКитай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала