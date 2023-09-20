https://ria.ru/20230920/vstrecha-1897500808.html
Путин проведет встречу с главой МИД Китая в Петербурге в среду
Путин проведет встречу с главой МИД Китая в Петербурге в среду - РИА Новости, 20.09.2023
Путин проведет встречу с главой МИД Китая в Петербурге в среду
Президент РФ Владимир Путин в среду примет в Константиновском дворце министра иностранных дел Китая Ван И, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T12:08
2023-09-20T12:08
2023-09-20T12:09
мид кнр
политика
ван и (политик)
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китай
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду примет в Константиновском дворце министра иностранных дел Китая Ван И, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во время общения с журналистами."Сегодня Путин примет находящегося с визитом в РФ Ван И - министра иностранных дел Китая. Вы знаете, что у Ван И состоялись очень плодотворные переговоры и с секретарем Совбеза (Николаем) Патрушевым, и с министром иностранных дел (Сергеем) Лавровым, другие встречи. И сегодня президент как раз китайского гостя примет в Санкт-Петербурге в Константиновском дворце", - сказал Песков.Он напомнил, что сегодня также запланировано заседание попечительского совета Мариинского театра под председательством Путина. Песков отметил, что заседание пройдет после большого перерыва, между тем творческий коллектив Мариинского театра – один из самых активных в стране, он ведет огромную деятельность по всей географии России.
https://ria.ru/20230919/vmeshatelstvo-1897242158.html
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мид кнр, политика, ван и (политик), владимир путин, санкт-петербург, китай
МИД КНР, Политика, Ван И (политик), Владимир Путин, Санкт-Петербург, Китай
Путин проведет встречу с главой МИД Китая в Петербурге в среду
Песков: Путин проведет встречу с главой МИД Китая Ван И в Петербурге в среду