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Гросси заявил, что обсудит с Лавровым визит в Москву - РИА Новости, 20.09.2023
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15:42 20.09.2023 (обновлено: 16:12 20.09.2023)
https://ria.ru/20230920/vizit-1897568981.html
Гросси заявил, что обсудит с Лавровым визит в Москву
Гросси заявил, что обсудит с Лавровым визит в Москву - РИА Новости, 20.09.2023
Гросси заявил, что обсудит с Лавровым визит в Москву
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил РИА Новости, что обсудит с главой МИД РФ Сергеем Лавровым свой возможный визит в Россию в этом году. РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T15:42
2023-09-20T16:12
москва
в мире
россия
сергей лавров
рафаэль гросси
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ООН, 20 сен - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил РИА Новости, что обсудит с главой МИД РФ Сергеем Лавровым свой возможный визит в Россию в этом году.Отвечая на вопрос о том, планирует ли он посетить Россию в этом году, Гросси сказал: "Надеюсь на это. Я встречусь сегодня с Лавровым и мы будем обсуждать это".
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москва, в мире, россия, сергей лавров, рафаэль гросси
Москва, В мире, Россия, Сергей Лавров, Рафаэль Гросси
Гросси заявил, что обсудит с Лавровым визит в Москву

Гросси заявил, что обсудит с Лавровым визит в Москву

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРафаэль Гросси
Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Рафаэль Гросси. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 20 сен - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил РИА Новости, что обсудит с главой МИД РФ Сергеем Лавровым свой возможный визит в Россию в этом году.
Отвечая на вопрос о том, планирует ли он посетить Россию в этом году, Гросси сказал: "Надеюсь на это. Я встречусь сегодня с Лавровым и мы будем обсуждать это".
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