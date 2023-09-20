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Гросси заявил, что обсудит с Лавровым визит в Москву
Гросси заявил, что обсудит с Лавровым визит в Москву - РИА Новости, 20.09.2023
Гросси заявил, что обсудит с Лавровым визит в Москву
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил РИА Новости, что обсудит с главой МИД РФ Сергеем Лавровым свой возможный визит в Россию в этом году. РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T15:42
2023-09-20T15:42
2023-09-20T16:12
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ООН, 20 сен - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил РИА Новости, что обсудит с главой МИД РФ Сергеем Лавровым свой возможный визит в Россию в этом году.Отвечая на вопрос о том, планирует ли он посетить Россию в этом году, Гросси сказал: "Надеюсь на это. Я встречусь сегодня с Лавровым и мы будем обсуждать это".
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москва, в мире, россия, сергей лавров, рафаэль гросси
Москва, В мире, Россия, Сергей Лавров, Рафаэль Гросси
Гросси заявил, что обсудит с Лавровым визит в Москву
Гросси заявил, что обсудит с Лавровым визит в Москву