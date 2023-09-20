https://ria.ru/20230920/vizit-1897568981.html

Гросси заявил, что обсудит с Лавровым визит в Москву

Гросси заявил, что обсудит с Лавровым визит в Москву - РИА Новости, 20.09.2023

Гросси заявил, что обсудит с Лавровым визит в Москву

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил РИА Новости, что обсудит с главой МИД РФ Сергеем Лавровым свой возможный визит в Россию в этом году. РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T15:42

2023-09-20T15:42

2023-09-20T16:12

москва

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россия

сергей лавров

рафаэль гросси

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ООН, 20 сен - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил РИА Новости, что обсудит с главой МИД РФ Сергеем Лавровым свой возможный визит в Россию в этом году.Отвечая на вопрос о том, планирует ли он посетить Россию в этом году, Гросси сказал: "Надеюсь на это. Я встречусь сегодня с Лавровым и мы будем обсуждать это".

https://ria.ru/20230918/nelegaly-1896830640.html

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москва, в мире, россия, сергей лавров, рафаэль гросси