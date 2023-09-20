https://ria.ru/20230920/ulyanovsk-1897645834.html

Капремонт завершился в детском многопрофильном стационаре в Ульяновске

Капремонт завершился в детском многопрофильном стационаре в Ульяновске - РИА Новости, 20.09.2023

Капремонт завершился в детском многопрофильном стационаре в Ульяновске

В детском многопрофильном стационаре Городской клинической больницы святого апостола Андрея Первозванного Ульяновска завершился капитальный ремонт, сообщает... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T20:12

2023-09-20T20:12

2023-09-20T20:12

ульяновская область

ульяновск

алексей русских

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. В детском многопрофильном стационаре Городской клинической больницы святого апостола Андрея Первозванного Ульяновска завершился капитальный ремонт, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ульяновской области. Обновленное учреждение накануне осмотрел глава региона Алексей Русских. В рамках рабочей поездки губернатор также провел Совет по совершенствованию системы регионального здравоохранения. В ходе совещания руководитель регионального Минздрава Олеся Колотик-Каменева напомнила, что на капитальный ремонт третьего этажа детского стационара было направлено более 50 миллионов рублей. "Здесь будет размещено оториноларингологическое отделение на 30 коек и отделение нейрохирургии, травматологии и ортопедии на 34 койки. Медицинские специалисты данных отделений оказывают помощь, в том числе высокотехнологичную, детям всего региона. Ежегодно лечение здесь получают более двух тысяч пациентов", – пояснила она. В свою очередь, главный врач больницы Александра Верушкина добавила, что в ходе капитального ремонта были заменены инженерные сети и вентиляция, проведена перепланировка помещений и отделочные работы. Отделения оснастили необходимым медицинским оборудованием и мебелью. Открытие планируется в октябре текущего года. Поэтапная модернизация материально-технической базы детского многопрофильного стационара проводится с 2017 года. Ранее в учреждении были отремонтированы пульмонологическое отделение, операционный блок, отделение медицинской реабилитации, детская хирургия, отделение физиотерапии и лечебной физкультуры, неотложная травматология и ортопедия, а также входная группа стационара, вестибюль, лифтовые холлы и лестницы, напомнили в пресс-службе. Там добавили, что в ходе Совета также рассматривался вопрос модернизации акушерско-гинекологической службы. Кроме того, губернатору презентовали проект реализации лекпрепаратов в фельдшерско-акушерских пунктах с целью повышения доступности лекарственной помощи жителям отдаленных населенных пунктов.

https://ria.ru/20220824/stroitelstvo-1811813258.html

https://ria.ru/20220817/koronavirus-1810180005.html

ульяновск

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

ульяновск, алексей русских