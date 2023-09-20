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Белый дом заявил, что Украина получила от США все, что просила - РИА Новости, 20.09.2023
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23:16 20.09.2023 (обновлено: 23:32 20.09.2023)
https://ria.ru/20230920/ukraina-1897675865.html
Белый дом заявил, что Украина получила от США все, что просила
Белый дом заявил, что Украина получила от США все, что просила - РИА Новости, 20.09.2023
Белый дом заявил, что Украина получила от США все, что просила
США дали украинцам все, что те просили для проведения контрнаступления, заявил координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Джон... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T23:16
2023-09-20T23:32
в мире
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сша
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джон кирби
сергей лавров
владимир зеленский
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ВАШИНГТОН, 20 сен – РИА Новости. США дали украинцам все, что те просили для проведения контрнаступления, заявил координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Джон Кирби."Все, что, как говорили украинские военные, им нужно для проведения этого контрнаступления, они получили от США, от наших союзников и партнеров", - сказал Кирби на брифинге для журналистов.Американскую поддержку он охарактеризовал как "беспрецедентную", "историческую" и заявил, что она в значительной степени обеспечивает прогресс операции.Украинцы, по словам Кирби, часто получают запрошенную военную помощь в течение нескольких дней.Ожидается, что в четверг США объявят о новых поставках оружия и боеприпасов к визиту в Белый дом Владимира Зеленского.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230920/zapad-1897397429.html
https://ria.ru/20230915/ssha-1896354409.html
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в мире, украина, сша, россия, джон кирби, сергей лавров, владимир зеленский, нато
В мире, Украина, США, Россия, Джон Кирби, Сергей Лавров, Владимир Зеленский, НАТО
Белый дом заявил, что Украина получила от США все, что просила

Белый дом заявил, что Украина получила от США все, что просила для контрнаступа

© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 сен – РИА Новости. США дали украинцам все, что те просили для проведения контрнаступления, заявил координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Джон Кирби.
"Все, что, как говорили украинские военные, им нужно для проведения этого контрнаступления, они получили от США, от наших союзников и партнеров", - сказал Кирби на брифинге для журналистов.
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Американскую поддержку он охарактеризовал как "беспрецедентную", "историческую" и заявил, что она в значительной степени обеспечивает прогресс операции.
Украинцы, по словам Кирби, часто получают запрошенную военную помощь в течение нескольких дней.
Ожидается, что в четверг США объявят о новых поставках оружия и боеприпасов к визиту в Белый дом Владимира Зеленского.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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В миреУкраинаСШАРоссияДжон КирбиСергей ЛавровВладимир ЗеленскийНАТО
 
 
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