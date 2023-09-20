https://ria.ru/20230920/ukraina-1897649209.html

Россия не отказывается от переговоров по Украине, заявил Лавров

Россия не отказывается от переговоров по Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 20.09.2023

Россия не отказывается от переговоров по Украине, заявил Лавров

РФ не отказывается от переговоров по Украине, если США хотели бы, они могли дать команду Киеву отменить декрет о запрете диалога с Москвой, заявил министр... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T20:21

2023-09-20T20:21

2023-09-20T21:01

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ООН, 20 сен – РИА Новости. РФ не отказывается от переговоров по Украине, если США хотели бы, они могли дать команду Киеву отменить декрет о запрете диалога с Москвой, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Говоря о переговорах – мы и сейчас от них не отказываемся, об этом многократно, в том числе совсем недавно, говорил президент Путин", - сказал он в ходе заседания Совбеза ООН по Украине.Обращаясь к госсекретарю США Энтони Блинкену, заявившему на заседании, что Киев предложил план для достижения мира, а Москва - ничего, Лавров отметил, что Владимир Зеленский подписал декрет, запрещающий вести переговоры."Если США так заинтересованы в них, то, я думаю, не составит труда дать команду, чтобы этот декрет (Владимира) Зеленского был отменен", - добавил российский министр.

https://ria.ru/20230920/zapad-1897397429.html

https://ria.ru/20230915/ssha-1896354409.html

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украина

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россия, украина, сша, сергей лавров, владимир зеленский, энтони блинкен, оон, в мире