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СМИ: новый пакет помощи США Украине может содержать кассетные боеприпасы - РИА Новости, 20.09.2023
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20:11 20.09.2023 (обновлено: 20:49 20.09.2023)
https://ria.ru/20230920/ukraina-1897648041.html
СМИ: новый пакет помощи США Украине может содержать кассетные боеприпасы
СМИ: новый пакет помощи США Украине может содержать кассетные боеприпасы - РИА Новости, 20.09.2023
СМИ: новый пакет помощи США Украине может содержать кассетные боеприпасы
Новый пакет военной помощи Вашингтона Киеву на 325 миллионов долларов, о котором президент США Джо Байден может объявить в четверг, предположительно, будет... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T20:11
2023-09-20T20:49
украина
россия
сша
сергей лавров
джо байден
нато
пентагон
владимир зеленский
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Новый пакет военной помощи Вашингтона Киеву на 325 миллионов долларов, о котором президент США Джо Байден может объявить в четверг, предположительно, будет включать второй транш кассетных боеприпасов, передает агентство Рейтер со ссылкой на американского чиновника. Ранее агентство сообщило, что Байден может в четверг объявить новый крупный пакет военной помощи Украине на фоне ожидаемого визита Владимира Зеленского в Вашингтон. "Пакет военной помощи, как ожидается, включает второй транш кассетных боеприпасов, запускаемых с 155-миллиметровой гаубицы", - говорится в сообщении агентства. Новый пакет военной помощи также может включать "один или два" новых предмета, сообщила корреспондент телеканала Fox News, не указав, о чем может идти речь. Она добавила, что новая помощь нацелена на то, чтобы способствовать возможностям Киева в "долгосрочной и краткосрочной перспективе". Однако оперативно-тактических ракет ATACMS в нем не ожидается. Пентагон в начале сентября заявлял, что общая сумма военной помощи США Украине за время президентства Джо Байдена превысила 44,4 миллиарда долларов, а с начала российской специальной военной операции - более 43,7 миллиарда долларов. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230920/zapad-1897397429.html
https://ria.ru/20230919/ssha-1897070431.html
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украина, россия, сша, сергей лавров, джо байден, нато, пентагон, владимир зеленский
Украина, Россия, США, Сергей Лавров, Джо Байден, НАТО, Пентагон, Владимир Зеленский
СМИ: новый пакет помощи США Украине может содержать кассетные боеприпасы

Рейтер: новый пакет помощи США Украине может содержать кассетные боеприпасы

© AP Photo / Sven KaestnerКассетные боеприпасы
Кассетные боеприпасы - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© AP Photo / Sven Kaestner
Кассетные боеприпасы. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Новый пакет военной помощи Вашингтона Киеву на 325 миллионов долларов, о котором президент США Джо Байден может объявить в четверг, предположительно, будет включать второй транш кассетных боеприпасов, передает агентство Рейтер со ссылкой на американского чиновника.
Ранее агентство сообщило, что Байден может в четверг объявить новый крупный пакет военной помощи Украине на фоне ожидаемого визита Владимира Зеленского в Вашингтон.
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"Пакет военной помощи, как ожидается, включает второй транш кассетных боеприпасов, запускаемых с 155-миллиметровой гаубицы", - говорится в сообщении агентства.
Новый пакет военной помощи также может включать "один или два" новых предмета, сообщила корреспондент телеканала Fox News, не указав, о чем может идти речь. Она добавила, что новая помощь нацелена на то, чтобы способствовать возможностям Киева в "долгосрочной и краткосрочной перспективе". Однако оперативно-тактических ракет ATACMS в нем не ожидается.
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Пентагон в начале сентября заявлял, что общая сумма военной помощи США Украине за время президентства Джо Байдена превысила 44,4 миллиарда долларов, а с начала российской специальной военной операции - более 43,7 миллиарда долларов.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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