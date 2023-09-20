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Блинкен заявил, что Россия оказалась в мире боли из-за конфликта на Украине
Блинкен заявил, что Россия оказалась в мире боли из-за конфликта на Украине - РИА Новости, 20.09.2023
Блинкен заявил, что Россия оказалась в мире боли из-за конфликта на Украине
Госсекретарь Энтони Бликен заявил, что Россия оказалась в "мире боли" из-за конфликта на Украине, а США будут работать над тем, чтобы сорвать ее сближение с... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T19:47
2023-09-20T19:47
2023-09-20T20:51
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ВАШИНГТОН, 20 сен – РИА Новости. Госсекретарь Энтони Бликен заявил, что Россия оказалась в "мире боли" из-за конфликта на Украине, а США будут работать над тем, чтобы сорвать ее сближение с Ираном и КНДР. "Россия оказалась в мире боли в результате действий, которые предпринял Владимир Путин. В военном, экономическом и дипломатическом отношениях она в гораздо худшем положении, чем была (до конфликта на Украине - ред.)", - сказал Блинкен в интервью телеканалу NBC. Активизацию контактов России с Ираном и Северной Кореей он трактовал к признак "отчаяния". "Мы следим и действуем, чтобы попытаться это сорвать, расстроить там, где это возможно", - добавил Блинкен.
https://ria.ru/20230915/ssha-1896354409.html
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в мире, россия, украина, иран, владимир путин, nbc
В мире, Россия, Украина, Иран, Владимир Путин, NBC
Блинкен заявил, что Россия оказалась в мире боли из-за конфликта на Украине
Блинкен: Россия оказалась в мире боли из-за конфликта на Украине