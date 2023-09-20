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Блинкен заявил, что Россия оказалась в мире боли из-за конфликта на Украине - РИА Новости, 20.09.2023
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19:47 20.09.2023 (обновлено: 20:51 20.09.2023)
https://ria.ru/20230920/ukraina-1897643119.html
Блинкен заявил, что Россия оказалась в мире боли из-за конфликта на Украине
Блинкен заявил, что Россия оказалась в мире боли из-за конфликта на Украине - РИА Новости, 20.09.2023
Блинкен заявил, что Россия оказалась в мире боли из-за конфликта на Украине
Госсекретарь Энтони Бликен заявил, что Россия оказалась в "мире боли" из-за конфликта на Украине, а США будут работать над тем, чтобы сорвать ее сближение с... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T19:47
2023-09-20T20:51
в мире
россия
украина
иран
владимир путин
nbc
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ВАШИНГТОН, 20 сен – РИА Новости. Госсекретарь Энтони Бликен заявил, что Россия оказалась в "мире боли" из-за конфликта на Украине, а США будут работать над тем, чтобы сорвать ее сближение с Ираном и КНДР. "Россия оказалась в мире боли в результате действий, которые предпринял Владимир Путин. В военном, экономическом и дипломатическом отношениях она в гораздо худшем положении, чем была (до конфликта на Украине - ред.)", - сказал Блинкен в интервью телеканалу NBC. Активизацию контактов России с Ираном и Северной Кореей он трактовал к признак "отчаяния". "Мы следим и действуем, чтобы попытаться это сорвать, расстроить там, где это возможно", - добавил Блинкен.
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в мире, россия, украина, иран, владимир путин, nbc
В мире, Россия, Украина, Иран, Владимир Путин, NBC
Блинкен заявил, что Россия оказалась в мире боли из-за конфликта на Украине

Блинкен: Россия оказалась в мире боли из-за конфликта на Украине

© AP Photo / Andrew HarnikЭнтони Блинкен
Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Энтони Блинкен. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 сен – РИА Новости. Госсекретарь Энтони Бликен заявил, что Россия оказалась в "мире боли" из-за конфликта на Украине, а США будут работать над тем, чтобы сорвать ее сближение с Ираном и КНДР.
"Россия оказалась в мире боли в результате действий, которые предпринял Владимир Путин. В военном, экономическом и дипломатическом отношениях она в гораздо худшем положении, чем была (до конфликта на Украине - ред.)", - сказал Блинкен в интервью телеканалу NBC.
Активизацию контактов России с Ираном и Северной Кореей он трактовал к признак "отчаяния". "Мы следим и действуем, чтобы попытаться это сорвать, расстроить там, где это возможно", - добавил Блинкен.
Госсекретарь США Энтони Блинкен во время пресс-конференции в американском центре при посольстве США в Пекине - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
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