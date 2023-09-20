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США не отстают в поставках оружия Украине, заявил Кирби - РИА Новости, 20.09.2023
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14:37 20.09.2023 (обновлено: 14:57 20.09.2023)
https://ria.ru/20230920/ukraina-1897546191.html
США не отстают в поставках оружия Украине, заявил Кирби
США не отстают в поставках оружия Украине, заявил Кирби - РИА Новости, 20.09.2023
США не отстают в поставках оружия Украине, заявил Кирби
США не отстают в поставках оружия Украине, заявил в интервью телеканалу Sky News представитель Белого дома Джон Кирби. РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T14:37
2023-09-20T14:57
украина
россия
сша
джон кирби
владимир путин
сергей лавров
нато
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. США не отстают в поставках оружия Украине, заявил в интервью телеканалу Sky News представитель Белого дома Джон Кирби. По мнению репортера, США "отстают": в качестве аргумента он отметил, что Киеву пришлось ждать танки в течение месяцев, а истребители F-16 украинцы так и не получили. "Нет, мы не отстаем, я решительно не соглашаюсь с этим утверждением", - подчеркнул Кирби. Он добавил, что ВСУ получили все, о чем они просили для проведения наступления. Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина потеряла 71,5 тысячу военных – как будто "это не их люди". По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 543 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят". На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230915/ssha-1896354409.html
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украина, россия, сша, джон кирби, владимир путин, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины, f-16
Украина, Россия, США, Джон Кирби, Владимир Путин, Сергей Лавров, НАТО, Вооруженные силы Украины, F-16
США не отстают в поставках оружия Украине, заявил Кирби

Кирби: США не отстают в поставках оружия Украине

© AP Photo / Susan WalshДжон Кирби
Джон Кирби - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Джон Кирби. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. США не отстают в поставках оружия Украине, заявил в интервью телеканалу Sky News представитель Белого дома Джон Кирби.
По мнению репортера, США "отстают": в качестве аргумента он отметил, что Киеву пришлось ждать танки в течение месяцев, а истребители F-16 украинцы так и не получили.
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"Нет, мы не отстаем, я решительно не соглашаюсь с этим утверждением", - подчеркнул Кирби.
Он добавил, что ВСУ получили все, о чем они просили для проведения наступления.
Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина потеряла 71,5 тысячу военных – как будто "это не их люди".
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По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 543 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят".
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На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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