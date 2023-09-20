https://ria.ru/20230920/ukraina-1897508371.html

Президент Кении заявил о планах Украины создать зерновой хаб в стране

Президент Кении заявил о планах Украины создать зерновой хаб в стране - РИА Новости, 20.09.2023

Президент Кении заявил о планах Украины создать зерновой хаб в стране

Владимир Зеленский заявил на переговорах в Нью-Йорке о намерении создать зерновой хаб в кенийском портовом городе Момбаса, сообщил президент Кении Уильям Руто. РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T12:35

2023-09-20T12:35

2023-09-20T12:40

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил на переговорах в Нью-Йорке о намерении создать зерновой хаб в кенийском портовом городе Момбаса, сообщил президент Кении Уильям Руто. "В Нью-Йорке, Соединенные Штаты, провел переговоры с президентом Украины (Владимиром Зеленским - ред.), который взял на себя обязательство создать зерновой хаб в порту Момбаса, чтобы решить проблему нехватки продовольствия в Восточной Африке", - написал Руто в своем аккаунте в соцсети X (бывшая Twitter). Зеленский во вторник выступил на Генассамблее ООН. Он вновь обвинил РФ в использовании продовольствия и энергетики в качестве оружия. Он также обиделся на "некоторых друзей", которые отказались покупать украинское зерно в ущерб своим фермерам, обвинив эти страны в фальшивой солидарности. По его мнению, такими действиями они подыгрывают Москве. Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН проходит в Нью-Йорке с 19 по 26 сентября. Российскую делегацию возглавляет глава МИД РФ Сергей Лавров.

https://ria.ru/20230919/zerno-1897237665.html

https://ria.ru/20230920/rossiya-1897439736.html

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в мире, нью-йорк (город), украина, кения, владимир зеленский, сергей лавров, генеральная ассамблея оон, оон, twitter