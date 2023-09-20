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Урсула фон дер Ляйен заявила о поставках миллиона боеприпасов Украине - РИА Новости, 20.09.2023
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09:14 20.09.2023
https://ria.ru/20230920/ukraina-1897445137.html
Урсула фон дер Ляйен заявила о поставках миллиона боеприпасов Украине
Урсула фон дер Ляйен заявила о поставках миллиона боеприпасов Украине - РИА Новости, 20.09.2023
Урсула фон дер Ляйен заявила о поставках миллиона боеприпасов Украине
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что уверена в том, что Европейский союз поставит обещанные боеприпасы на Украину к февралю 2024 года. РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T09:14
2023-09-20T09:14
в мире
украина
россия
киев
урсула фон дер ляйен
сергей лавров
ханно певкур
евросоюз
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что уверена в том, что Европейский союз поставит обещанные боеприпасы на Украину к февралю 2024 года. Ранее главы МИД и минобороны ЕС согласовали на политическом уровне план, предусматривающий поставки Украине к марту 2024 года 1 миллиона боеприпасов, а также совместные закупки и производство для пополнения собственных запасов и продолжения поставок Украине в среднесрочной перспективе. "Да, я уверена в этом. Мы очень сильно наращиваем промышленность, военно-промышленную базу. Этому уделяется большое внимание. Мы делаем все, что в наших силах, и прилагаем большие усилия, чтобы поставить (Киеву боеприпасы - ред.)", - заявила глава Европейской комиссии агентству Блумберг, отвечая на вопрос журналиста, удастся ли ЕС выполнить обещания по поставке Украине 1 миллиона боеприпасов к февралю 2024 года. В августе агентство Франс Пресс сообщало, что Европейский союз поставил Украине почти 224 тысячи артиллерийских снарядов и более 2 тысяч ракет с начала конфликта. Ранее на неформальной встрече министров обороны стран ЕС в Толедо министр обороны Эстонии Ханно Певкур отметил, что медленные темпы роста европейских оборонных расходов и инвестиций препятствуют как поддержке Украины, так и развитию оборонного потенциала государств ЕС. По словам министра, достигнутая весной в ЕС договоренность направить на Украину 1 миллион артиллерийских снарядов к марту 2024 года реализуется слишком медленно. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230912/boepripasy-1895893718.html
https://ria.ru/20230919/postavka-1897275950.html
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в мире, украина, россия, киев, урсула фон дер ляйен, сергей лавров, ханно певкур, евросоюз, нато
В мире, Украина, Россия, Киев, Урсула фон дер Ляйен, Сергей Лавров, Ханно Певкур, Евросоюз, НАТО
Урсула фон дер Ляйен заявила о поставках миллиона боеприпасов Украине

Урсула фон дер Ляйен: ЕС поставит миллион боеприпасов Украине к 2024 году

© AP Photo / Jean-Francois BadiasУрсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что уверена в том, что Европейский союз поставит обещанные боеприпасы на Украину к февралю 2024 года.
Ранее главы МИД и минобороны ЕС согласовали на политическом уровне план, предусматривающий поставки Украине к марту 2024 года 1 миллиона боеприпасов, а также совместные закупки и производство для пополнения собственных запасов и продолжения поставок Украине в среднесрочной перспективе.
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ООН обеспокоилась сообщениями о поставках кассетных боеприпасов на Украину
12 сентября, 17:13
"Да, я уверена в этом. Мы очень сильно наращиваем промышленность, военно-промышленную базу. Этому уделяется большое внимание. Мы делаем все, что в наших силах, и прилагаем большие усилия, чтобы поставить (Киеву боеприпасы - ред.)", - заявила глава Европейской комиссии агентству Блумберг, отвечая на вопрос журналиста, удастся ли ЕС выполнить обещания по поставке Украине 1 миллиона боеприпасов к февралю 2024 года.
В августе агентство Франс Пресс сообщало, что Европейский союз поставил Украине почти 224 тысячи артиллерийских снарядов и более 2 тысяч ракет с начала конфликта.
Ранее на неформальной встрече министров обороны стран ЕС в Толедо министр обороны Эстонии Ханно Певкур отметил, что медленные темпы роста европейских оборонных расходов и инвестиций препятствуют как поддержке Украины, так и развитию оборонного потенциала государств ЕС. По словам министра, достигнутая весной в ЕС договоренность направить на Украину 1 миллион артиллерийских снарядов к марту 2024 года реализуется слишком медленно.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Заседание контактной группы по Украине на авиабазе Рамштайн в Германии. 19 сентября 2023 - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
Поставка Киеву ракет на встрече в Рамштайне не обсуждалась, заявили в ФРГ
Вчера, 15:40
 
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